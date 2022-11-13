بايدن: أصبحتُ في موقع أقوى

أعلن الرئيس الأميركي، “جو بايدن”، أنّ النجاح غير المتوقع للديمقراطيين في انتخابات منتصف الولاية قد وضعه في موقف أقوى، مضيفًا: “أشعر أنّني بحال جيدة وأتطلع إلى العامين المقبلين”.

وصرح بايدن بذلك في بنوم بنه حيث يشارك في قمة “آسيان”، مؤكدًا بأنه بات في موقع “أقوى”.

وبعد فوز حققه الديمقراطيون في نيفادا وأتاح لهم الاحتفاظ بالسيطرة على مجلس الشيوخ الأميركي ، قال:”أشعر أنني بحال جيدة وأتطلع إلى العامين المقبلين”.

وبإعادة انتخاب السناتورة الديمقراطية “كاثرين كورتيز ماستو” في ولاية نيفادا على “آدم لاكسالت”، المرشح المدعوم من الرئيس السابق دونالد ترامب، يرتفع عدد الديموقراطيين المُنتخبين في مجلس الشيوخ إلى 50 من أصل 100، ما يسمح لحزب بايدن بالسيطرة على هذا المجلس، باعتبار أنّ الصوت المُرجِّح يعود إلى نائبة الرئيس كامالا هاريس.

ولا يزال بإمكان الديموقراطيين الفوز بمقعد في ولاية جورجيا، حيث ستُنظم جولة ثانية في 6 كانون الأول.

وأعلنت ثلاث شبكات تلفزيونية في وقت سابق أيضا إعادة انتخاب السناتور الديموقراطي مارك كيلي عن ولاية أريزونا.