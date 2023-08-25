بايدن: أمريكا تحاول تحديد كيفية سقوط طائرة بريغوجين

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن (الجمعة 25-8-2023) إن مسؤولين أمريكيين يحاولون تحديد كيفية سقوط طائرة يفغيني بريغوجين، قائد مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، ومقتل جميع ركابها.

ووجهت روسيا توبيخا إلى بايدن في وقت سابق اليوم بعدما عبر عن عدم دهشته من مقتل بريغوجين في حادث تحطم طائرة، وحذرت واشنطن من الإدلاء بمثل هذه التصريحات.

وردا على سؤال الصحفيين عن سبب سقوط طائرة بريغوجين، قال بايدن “لا يمكنني التحدث بحرية عن هذا الأمر بالتحديد… نحاول تحديد الأسباب بدقة، لكن ليس لدي ما أقوله”.

وعبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه لعائلة بريغوجين أمس الخميس ليقطع صمته في أعقاب تحطم طائرة بريغوجين بعد شهرين من قيادته تمردا ضد قادة الجيش الروسي.

من جهته، اعتبر الكرملين أنّ تلميحات الغرب بأنّ مقتل يفغيني بريغوجين رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة، في حادث تحطم طائرة، جاء بناء على أوامر من الرئاسة الروسيّة “محض كذب”، فيما أحجم عن تأكيد موته بشكل قاطع، مشيرًا إلى ضرورة انتظار نتيجة التحاليل.

وقالت هيئة الطيران المدني الروسية إنّ بريغوجين كان على متن الطائرة الخاصة التي تحطمت، وأرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الخميس، تعازيه إلى أسرته ليخرج عن صمته بعد تحطم الطائرة يوم الأربعاء ومقتل جميع ركابها، وذلك بعد شهرين من قيادة بريغوجين لتمرد ضد قادة الجيش الروسي.