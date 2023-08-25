السبت 9 صفر 1445 ﻫ - 26 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بايدن: أمريكا تحاول تحديد كيفية سقوط طائرة بريغوجين

منذ ساعة واحدة
الرئيس الأمريكي جو بايدن

الرئيس الأمريكي جو بايدن (رويترز)

A A A
طباعة المقال

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن (الجمعة 25-8-2023) إن مسؤولين أمريكيين يحاولون تحديد كيفية سقوط طائرة يفغيني بريغوجين، قائد مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، ومقتل جميع ركابها.

ووجهت روسيا توبيخا إلى بايدن في وقت سابق اليوم بعدما عبر عن عدم دهشته من مقتل بريغوجين في حادث تحطم طائرة، وحذرت واشنطن من الإدلاء بمثل هذه التصريحات.

وردا على سؤال الصحفيين عن سبب سقوط طائرة بريغوجين، قال بايدن “لا يمكنني التحدث بحرية عن هذا الأمر بالتحديد… نحاول تحديد الأسباب بدقة، لكن ليس لدي ما أقوله”.

وعبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه لعائلة بريغوجين أمس الخميس ليقطع صمته في أعقاب تحطم طائرة بريغوجين بعد شهرين من قيادته تمردا ضد قادة الجيش الروسي.

من جهته، اعتبر الكرملين أنّ تلميحات الغرب بأنّ مقتل يفغيني بريغوجين رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة، في حادث تحطم طائرة، جاء بناء على أوامر من الرئاسة الروسيّة “محض كذب”، فيما أحجم عن تأكيد موته بشكل قاطع، مشيرًا إلى ضرورة انتظار نتيجة التحاليل.

وقالت هيئة الطيران المدني الروسية إنّ بريغوجين كان على متن الطائرة الخاصة التي تحطمت، وأرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الخميس، تعازيه إلى أسرته ليخرج عن صمته بعد تحطم الطائرة يوم الأربعاء ومقتل جميع ركابها، وذلك بعد شهرين من قيادة بريغوجين لتمرد ضد قادة الجيش الروسي.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

إعصار وعواصف رعدية بولاية ميشيغان الأمريكية
مقتل 5 في إعصار وعواصف رعدية بولاية ميشيغان الأمريكية
سيارات إسعاف في محيط حادث التدافع في مدغشقر
مدغشقر.. مقتل 12 وإصابة العشرات نتيجة تدافع لحضور حفل افتتاح دورة رياضية
الجيش الروسي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
كييف: روسيا ستستأنف الهجوم في شرق أوكرانيا بعد إعادة تشكيل صفوفها

الأكثر قراءة

الأمن العام
الأمن العام يحذر من استخدام تطبيق "MOMONDO"
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين
إعلان مقتل "يفغيني بريغوجين" بشكل رسمي.. هل نفذ بوتين انتقامه!؟
من موقع تحطم الطائرة التي كانت تقل بريغوجين ورفاقه
من هو القائد البارز التي قتل في تحطم الطائرة مع يفغيني بريغوجين؟