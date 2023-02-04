بايدن: أمريكا "ستتولى أمر" المنطاد الصيني

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، السبت، إن الولايات المتحدة “ستتولى أمر” ما يشتبه بأنه منطاد تجسس صيني جرى تعقبه في أثناء تحليقه في سماء الولايات المتحدة.

جاء تصريح بايدن ردا على سؤال عما إن كانت الولايات المتحدة ستسقط المنطاد الذي يحلق بأنحاء البلاد فيما تصفه واشنطن بأنه “انتهاك واضح” للسيادة الأمريكية.

أثارت واقعة اختراق “المنطاد الصيني” المجال الجوي الأمريكي، تساؤلًا حول قدرة الدفاعات الجوية الأمريكية على التعامل مع مثل هذه الحوادث.

يعد منطاد “التجسس” الصيني، الذي حلق فوق الأراضي الأمريكية هذا الأسبوع مسببًا تأجيل زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى الصين، أداة يوجهها الذكاء الاصطناعي، وفقًا لخبير أمريكي.

ويرى الخبير في مناطيد المراقبة في مركز أبحاث “ماراثون انيسياتيف” في واشنطن، وليام كيم، أن هذه الأجهزة تعد أدوات مراقبة قوية من الصعب إسقاطها.