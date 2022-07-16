بايدن: أمريكا ستظل شريكة نشطة ومتعاونة في الشرق الأوسط

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن السبت إن الولايات المتحدة ستظل شريكا فعالا ومتعاونا في الشرق الأوسط وحث الزعماء المجتمعين في قمة عربية على رؤية حقوق الإنسان باعتبارها قوة كبيرة للتغيير الاقتصادي والاجتماعي.

وفي كلمة ألقاها قبل بداية القمة، قال بايدن للزعماء العرب “الولايات المتحدة تستثمر في بناء مستقبل إيجابي للمنطقة بالشراكة معكم جميعا”.

ويسعى بايدن لبدء فصل جديد في انخراط الولايات المتحدة في الشرق الأوسط على أمل تجاوز الصراعات العسكرية الأمريكية السابقة، والحث على احترام الشؤون الداخلية لكل دولة بالمنطقة مع السعي في الوقت نفسه إلى التكامل الاقتصادي والدفاع المشترك وسط مخاوف بشأن إيران.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، أثناء حديثه مع الصحافيين على متن طائرة الرئاسة من إسرائيل إلى جدة، إنّه خلال اجتماع القمة سيمكّن بايدن من “طرح رؤيته واستراتيجيته بوضوح وبشكل موضوعي” والمتعلقة بالانخراط الأميركي في الشرق الأوسط، مضيفًا “إنه عازم على ضمان عدم حدوث فراغ في الشرق الأوسط” تملأه الصين وروسيا.

وتضم القمة الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعماء دول مجلس التعاون الخليجي الست بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق. وأجرى بايدن محادثات ثنائية مع الزعماء السعوديين يوم الجمعة في جدة.

وقال مسؤولون أمريكيون إن بايدن سيناقش أمن الطاقة مع زعماء دول الخليج المنتجة للنفط ويأمل في أن تقوم مجموعة أوبك+ باتخاذ مزيد من الإجراءات لتعزيز الإنتاج ولكن من غير المرجح صدور أي إعلانات ثنائية من هذه المحادثات.

وترغب الولايات المتحدة في أن تضخ السعودية وشركائها في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) كميات أكبر من النفط للمساعدة في خفض التكلفة المرتفعة للبنزين وتخفيف أعلى معدل تضخم في الولايات المتحدة منذ 40 عاما.