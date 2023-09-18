بايدن: أمريكا ستقدم 11 مليون دولار لمنظمات الإغاثة لتلبية الاحتياجات في ليبيا

قال الرئيس الأمريكي جون بايدن إن الولايات المتحدة ستقدم 11 مليون دولار إضافية للمنظمات المحلية والدولية التي تسعى لتلبية الاحتياجات الإنسانية في ليبيا بعد الفيضانات المدمرة.

هذا وأعلنت السلطات الليبية، يوم الأحد 17\9\2023، مقتل 4 أشخاص من فريق الإنقاذ اليوناني إثر حادث سير في ليبيا.

وقال وزير الصحة في حكومة شرق ليبيا عثمان عبد الجليل، إن أربعة أفراد من فريق إنقاذ يوناني لقوا حتفهم في حادث سير في ليبيا.

وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون أن الحادث “المروع” أدى أيضا إلى إصابة 15 بينهم 7 في حالة حرجة.

وتتواصل في مدينة درنة شرقي ليبيا جهود أجهزة الإسعاف الليبية بمساندة فرق أجنبية للبحث عن المفقودين وجثث القتلى جراء السيول التي حدثت بسبب الإعصار دانيال وتبعاته.