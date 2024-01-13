بايدن: أميركا لا تدعم استقلال تايوان

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن السبت إن الولايات المتحدة لا تدعم استقلال تايوان، وذلك بعد أن رفض الناخبون التايوانيون تحذيرات الصين بعدم التصويت للحزب الحاكم ومنحوه فترة رئاسية ثالثة.

وأوصل الناخبون في تايوان لاي تشينغ-تي مرشح الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم في الانتخابات الرئاسية إلى السلطة اليوم في رفض صريح لضغوط الصين، وتعهد الرئيس الجديد بالوقوف في وجه بكين والسعي لإجراء محادثات.

وقال بايدن عندما سئل عن رد فعله على نتيجة انتخابات اليوم “نحن لا ندعم الاستقلال”.

وقبل ساعات من بدء الانتخابات، حذرت واشنطن من أنه “من غير المقبول” أن تتدخل “أي دولة” في الانتخابات.

والولايات المتحدة هي أهم داعم دولي ومورد للأسلحة لتايوان على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية مع الجزيرة.

وتخشى إدارة بايدن من أن تؤدي الانتخابات والانتقال والإدارة الجديدة إلى تصعيد الصراع مع بكين.

وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن إن الرئيس يعتزم إرسال وفد غير رسمي إلى الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي.

وغضبت الصين في عام 2016 عندما تحدث الرئيس المنتخب آنذاك دونالد ترامب هاتفيا مع الرئيسة التايوانية تساي إينج وين، وهي أول محادثة من نوعها بين زعيمي الولايات المتحدة وتايوان منذ أن حول الرئيس جيمي كارتر الاعتراف الدبلوماسي من تايوان إلى الصين في عام 1979.