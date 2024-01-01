بايدن: أميركا مستعدة لتقديم أي مساعدة لليابان بعد الزالزال

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان إن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم أي مساعدة لازمة لليابان بعد الزلزال الذي ضرب وسط البلاد اليوم الاثنين 1\1\2024.

وقال إن “الولايات المتحدة واليابان باعتبارهما حليفين وثيقين تربطهما صداقة عميقة توحد شعبينا. قلوبنا مع الشعب الياباني في هذا الوقت العصيب”.

وفي آخر المستجدات قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) إن زلزالا بلغت قوته المبدئية 7.4 درجة ضرب شمال وسط اليابان الاثنين 1\1\2024.

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرا من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) على طول المناطق الساحلية في مقاطعات إيشيكاوا ونيجاتا وتوياما.

وقالت الوكالة إنه يُعتقد أن موجات تسونامي بارتفاع نحو خمسة أمتار وصلت إلى نوتو في مقاطعة إيشيكاوا.

وذكرت إن.إتش.كيه أن أمواجا يزيد ارتفاعها عن متر واحد ضربت ساحل مدينة واجيما في إيشيكاوا.

وأضافت أن شركة هوكوريكو للطاقة الكهربائية قالت إنها تتحقق من وجود أي خلل في محطاتها التي تعمل بالطاقة النووية.