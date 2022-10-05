الأربعاء 9 ربيع الأول 1444 ﻫ - 5 أكتوبر 2022 |
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بايدن: إصلاح مخلفات الإعصار في فلوريدا سيستغرق سنوات

منذ 35 ثانية
جو بايدن

جو بايدن

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قام الرئيس الأميركي جو بايدن بزيارة المناطق المتضررة من إعصار إيان في ولاية فلوريدا.

وقال بايدن إن “إصلاح مخلفات الإعصار في فلوريدا سيستغرق سنوات ولكننا سنخرج من هذا الوضع بشكل أفضل من السابق”.

وكان الرئيس جو بايدن قال إنّ “الحكومة الفدراليّة ستُواصل التحرّك من أجل سكّان فلوريدا”، وفق المتحدّثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار.

وكان ارتفع عدد قتلى الإعصار “إيان” الى 100 قتيل في فلوريدا بجنوب الولايات المتحدة، وفقا لحصيلة جديدة أصدرتها السلطات.

ومن جانبه، أعلن البيت الأبيض سابقاً أن الرئيس جو بايدن سيتوجّه إلى بورتوريكو وفلوريدا، لمعاينة الأضرار التي سبّبها الإعصاران فيونا وإيان.

 

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