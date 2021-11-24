بايدن اختار سيدتين لقيادة مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض

أعلن البيت الأبيض الأمريكي أن الرئيس جو بايدن اختار سيدتين لقيادة مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض.

وورد في بيان عن البيت الأبيض: “بايدن رشح شالاندا يونغ لمنصب مدير مكتب الميزانية، والتي تشغل حالياً المنصب بالإنابة، كما رشح أيضا ناني كولوريتي لمنصب نائب المدير”.

ويشرف مكتب الإدارة والميزانية على الميزانية الاتحادية البالغة 4 تريليونات دولار، ويساعد في تنسيق العمليات واللوائح التنظيمية في مختلف الإدارات الحكومية، ومن بين مهامه الأخرى، رصد التزام الموظفين الاتحاديين بقواعد لقاحات كورونا.

وستكون يونغ أول سيدة أمريكية من أصول إفريقية، تشغل منصب مدير مكتب الميزانية بالبيت الأبيض بعد أن تولت منصب نائب المدير في مارس الماضي، فيما ستكون كولوريتي، وهي من أصل فلبيني، أحدث أبرز كبار المسؤولين الأمريكيين من أصول آسيوية في إدارة بايدن.

وستحتاج كل منهما لموافقة من مجلس الشيوخ الأمريكي لتولي المنصب.