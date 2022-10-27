الخميس 2 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 27 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بايدن: الاتفاق بين لبنان وإسرائيل سيفتح الطريق لشرق أوسط مستقر

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 27 - أكتوبر - 2022 4:45 مساءً
جو بايدن

جو بايدن

A A A
طباعة المقال

صدر عن الرئيس الأميركي جوزف بايدن بيان حول إنهاء نزاع الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، جاء فيه:

“أنا فخور بأن أهنئ إسرائيل ولبنان على إبرام اتفاقهما رسميا من أجل حل النزاع الحدودي البحري الذي طال أمده. لقد اتخذ الطرفان اليوم في الناقورة، لبنان الخطوات النهائية لدخول الاتفاق حيز التنفيذ، وتم تقديم الأوراق النهائية إلى الأمم المتحدة في حضور الولايات المتحدة.

كما قلت عندما تم الإعلان عن هذا الاتفاق التاريخي، فإنه سيؤمن مصالح كل من إسرائيل ولبنان، ويمهد الطريق لمنطقة أكثر استقرارا وازدهاراً. سوف تواصل الولايات المتحدة العمل كمسهل، فيما يعمل الطرفان على الوفاء بالتزاماتهما وتنفيذ هذا الاتفاق.لا ينبغي أن تكون الطاقة – خاصة في شرق المتوسط – سببا للصراع، بل أداة للتعاون والاستقرار والأمن والازدهار. هذه الاتفاقية تقربنا خطوة واحدة من تحقيق رؤية لشرق أوسط أكثر أمانا وتكاملا وازدهارا، ما سوف يوفر منافع لجميع شعوب المنطقة”.

    المزيد من أخبار العالم

    أزمة الطاقة تتصاعد في أوروبا
    أزمة الطاقة تهدّد سلاسل توريد الأدوية الأساسية في أوروبا
    احتجاجات في إيران عقب مقتل مهسا أميني (رويترز)
    إنتفاضة إيران
    انتفاضة ايران تابع.. مقتل شاب في مهاباد مع تجدد الغضب غرب البلاد
    أزمة توريد الحبوب الأوكرانية أثرت على العديد من دول العالم
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    روسيا: لم يتم اتخاذ اي قرار حول تمديد اتفاق الحبوب في البحر الأسود

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الفنان فارس كرم
    بالفيديو والصورة: فارس كرم يُرزق بابنه الثاني... "ما أعظم نعمتك يا رب"
    فيديو.. امرأة مفقودة عُثر عليها في بطن ثعبان ضخم في إندونيسيا
    بالفيديو.. صاحبة الصور "المرعبة" تكشف عن وجهها الحقيقي على محطة إيرانية