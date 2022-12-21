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بايدن: الاتّفاق النووي مع إيران "مات".. لكن "لن نعلن وفاته" (فيديو)

منذ 52 دقيقة
الرئيس الأميركي جو بايدن

الرئيس الأميركي جو بايدن

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على هامش تجمع انتخابي في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إنّ الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران “قد مات”، لكنّه شدد على أن الولايات المتحدة “لن تعلن رسميًا عن وفاة الصفقة”، وفقًا لمقطع فيديو جديد ظهر على وسائل التواصل الاجتماعي، الثلاثاء.

بحسب موقع “أكسيوس” Axios، فإن ذلك التصريح تأكيد قوي حتى الآن على أن إدارة بايدن تعتقد أنه لا يوجد طريق للمضي قدمًا في الصفقة الإيرانية، مما يترك أسئلة رئيسية حول مستقبل برنامج طهران النووي.

وفي أواخر تشرين الأول/ أكتوبر، قال المبعوث الأميركي لإيران روب مالي، إنّ الإدارة لن “تضيع الوقت” في محاولة إحياء الاتفاق النووي الإيراني في هذا الوقت بالنظر إلى قمع طهران للمتظاهرين، والدعم الإيراني للحرب الروسية في أوكرانيا، والمواقف الإيرانية حول برنامجها النووي.

يشار إلى أنّ بايدن أدلى بهذه التصريحات في محادثة قصيرة مع امرأة حضرت تجمعًا انتخابيًا في مقاطعة أوشنسايد في ولاية كاليفورنيا.

إذ طلبت المرأة من بايدن الإعلان عن موت خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)  كما يُعرف الاتفاق الإيراني رسميًا. ورد بايدن بأنه لن يعلن “لأسباب كثيرة”، لكنه أضاف بعد ذلك: “لقد مات، لكننا لن نعلن ذلك.. هذه قصة طويلة”.

بينما ردت المرأة على أن النظام الإيراني لا يمثل الشعب. ليرد بايدن “أعلم أنهم لا يمثلونك لكنهم سيكون لديهم سلاح نووي سيمثلونه”.

هذا وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض لموقع “أكسيوس” إن “خطة العمل الشاملة المشتركة ليست محور تركيزنا الآن، إنها ليست على جدول الأعمال”.

المتحدث قال: “لا نتوقع التوصل إلى اتفاق في أي وقت قريب”، مشيرًا إلى قمع إيران للمتظاهرين ودعمها لروسيا في الحرب في أوكرانيا. وتابع: “ينصب تركيزنا على الطرق العملية لمواجهتهم في هذه المجالات”.

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