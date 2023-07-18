بايدن: التزامنا تجاه "إسرائيل" لا يتزعزع.. وهرتسوغ يصفه بـ "الصديق الكبير"

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الإسرائيلي إسحق هرتسوغ اليوم الثلاثاء، متانة العلاقات بين واشنطن وتل أبيب، إثر اجتماع في البيت الأبيض، على الرغم من التوترات بين الولايات المتحدة وحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول المستوطنات والحقوق المدنية.

وفي اجتماع في المكتب البيضاوي، قال بايدن لهرتسوغ إن التزام أميركا تجاه إسرائيل راسخ ولا يتزعزع. وأضاف أنّ البلدين يعملان معًا لتعزيز الاستقرار والتكامل في الشرق الأوسط.

وقال الرئيس الأميركي: “هناك كثير من العمل الشاق. لدينا كثير مما يتعين فعله، لكن هناك تقدمًا”.

بالمقابل، أشاد هرتسوغ بالرئيس الأميركي ووصفه بأنه “صديق كبير” لإسرائيل، وقال: “هناك بعض من أعداءنا يخطئون أحيانًا في حقيقة أنه قد يكون لدينا بعض الاختلافات التي تؤثر على رباطنا الذي لا ينفصم”.

هذا وتوترت العلاقات بين البلدين بسبب التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة والتعديل القضائي الذي تسعى حكومة نتنياهو اليمينية إلى إقراره ولاقت بسببه انتقادات عنيفة من المحتجين الإسرائيليين على مدى أشهر.

ومن المقرر أن يجتمع هرتسوغ أيضًا مع كاميلا هاريس نائبة الرئيس، وأنتوني بلينكن وزير الخارجية، وجيك سوليفان مستشار الأمن القومي.

يأتي ذلك فيما قرر عدد من الأعضاء الديمقراطيين في الكونغرس الأميركي عدم حضور جلسة غد الأربعاء التي يلقي الرئيس الإسرائيلي كلمة فيها، لأسباب منها سجل حقوق الإنسان لحكومة نتنياهو.