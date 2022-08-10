بايدن: التضخم ربما أنه ينحسر لكن الناس "ما زالوا يتأذون"

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، إن التضخم يظهر علامات على الاعتدال لكن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لجعل معيشة المستهلكين أكثر يسرا.

ومتحدثا بعد تقرير يظهر أن تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة استقر في يوليو تموز بسبب هبوط حاد في تكلفة البنزين، قال بايدن “نحن نرى بعض الإشارات إلى أن التضخم ربما أنه يبدأ في الاعتدال.”

وأضاف قائلا “الناس ما زالوا يتأذون، لكن التضخم صفر.”

وقلص المتعاملون رهاناتهم على زيادة ثالثة لأسعار الفائدة الأمريكية قدرها 75 نقطة أساس من مجلس الاحتياطي الاتحادي في سبتمبر أيلول بعد بيانات نشرت اليوم الأربعاء أظهرت أن التضخم في الولايات المتحدة تباطأ الشهر الماضي.

وأظهر تقرير من وزارة العمل الأمريكية أن أسعار المستهلكين لم ترتفع على الإطلاق في يوليو تموز مقارنة مع يونيو حزيران، مما يشير إلى أبطأ تضخم شهري في أكثر من عامين مع هبوط أسعار الوقود.

ويتوقع المتعامون الآن أن البنك المركزي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الشهر القادم، وليس الخمسة وسبعين نقطة أساس التي كانوا قد توقعوها قبل صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين.

والنطاق الحالي الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة هو الآن بين 2.25 بالمئة و2.50 بالمئة.

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في أواخر شهر يوليو الماضي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، للمرة الثانية على التوالي.