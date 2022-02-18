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بايدن: الرئيس الروسي اتخذ قراره بغزو أوكرانيا!

منذ 6 ساعات
آخر تحديث: 19 - فبراير - 2022 12:21 صباحًا
جو بايدن

جو بايدن

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كشف الرئيس الأمريكية جو بايدن، في خطاب له اليوم السبت، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد اتخذ قراره بالفعل، بشن هجوم على اوكرانيا والسيطرة على كييف.

ورجح الرئيس الأمريكي، في مؤتمر صحفي بشأن تطورات الأزمة في أوكرانيا، بأنه لدى بلاده أسباباً مقنعة بأن روسيا تخطط للهجوم على أوكرانيا خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة.

وأكد بايدن بأن القوات الروسية تحاوط جميع حدود أوكرانيا.

وتابع بايدن في خطاب خُصّص بكامله لأوكرانيا، إن روسيا تحاول اختلاق “مبرّر كاذب” لشنّ حرب على أوكرانيا.

ومع ذلك، أشار إلى أنّ “الأوان لم يفت” للتوصل لحلّ دبلوماسي للأزمة.

وفي وقت سابق، الجمعة، انفجرت سيّارة مفخّخة وسط مدينة دونيتسك، التي يسيطر عليها الانفصاليّون الموالون لروسيا، شرقيّ أوكرانيا، دون وقوع إصابات.

وقبيل منتصف ليل الجمعة – السبت، هزّ انفجار ضخم خطا لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا، يمرّ في مدينة لوغانسك الواقعة تحت سيطرة الانفصاليين شرقي أوكرانيا.

وبلغ التوتر أشدّه في شرقيّ أوكرانيا، مع تسجيل اشتباكات، وطلب انفصاليين موالين لروسيا إجلاء مدنيين نحو الأراضي الروسيّة، في حين ندّدت الولايات المتحدة بـ”سيناريو” يقوم على الاستفزازات لتبرير تدخل عسكري روسي.

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