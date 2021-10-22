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بايدن: الصين وروسيا على علم بأننا أقوى قوة عسكرية في التاريخ

22 - أكتوبر - 2021
آخر تحديث: 22 - أكتوبر - 2021 9:37 صباحًا

الرئيس جو بايدن

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اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الصين وروسيا لن تحرزا تفوقا عسكريا على الولايات المتحدة، التي وصفها بأنها “أقوى قوة عسكرية في تاريخ العالم”.

وقال بايدن خلال لقاء مع ناخبين في بالتيمور نظمته شبكة “سي إن إن” أمس الخميس: “الصين وروسيا وبقية العالم تعلم أن لدينا أقوى جيش في تاريخ العالم”، وأضاف: لا داعي للقلق بشأن ما إذا كانوا سيصبحون أكثر قوة”.

وتابع: “لكن علينا أن نقلق بشأن ما إذا كانوا سينخرطون في أنشطة تضعهم في موقف قد يرتكبون فيه خطأ فادحا.”

وشدد بايدن على أنه لا يريد حربا باردة مع الصين، لكن الولايات المتحدة لن تتراجع عن مبادئها في العلاقات مع بكين.

وقال: “لقد تحدثت وقضيت وقتا مع شي جين بينغ أكثر من أي زعيم عالمي آخر. لهذا السبب تسمع من يقولون إن بايدن يريد شن حرب باردة جديدة مع الصين. لا أريد حربا باردة مع الصين. أريد أن تفهم الصين أننا لن نتراجع ولن نغير أيا من آرائنا”.

وأكد بايدن استعداد الولايات المتحدة للدفاع عن تايوان في حال تعرضت لهجوم صيني.

وفي وقت سابق صرح قائد القيادة الشمالية في الجيش الأمريكي، الجنرال غلين فانهيرك، بأن روسيا تشكل التهديد العسكري الرئيس للولايات المتحدة، في حين اعتبر أن الصين تمثل “تهديدا وجوديا طويل الأمد” لأمريكا.

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