بايدن: الضربات الأمريكية في العراق تهدف لردع إيران والمسلحين الذين تدعمهم

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء إن الضربات الجوية التي شنها الجيش الأمريكي يوم الاثنين في العراق استهدفت ردع إيران وفصائل مسلحة تدعمها طهران عن شن أو دعم هجمات على أفراد ومنشآت أمريكية.

ونفذ الجيش الأمريكي ضربات جوية يوم الاثنين في العراق ردا على هجوم بطائرة مسيرة في وقت سابق من نفس اليوم شنه مسلحون متحالفون مع إيران أدى إلى دخول جندي أمريكي في حالة حرجة وإصابة اثنين آخرين.

وكان تبادل الهجمات أحدث دليل على أن الحرب في غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) قد تمتد إلى أنحاء الشرق الأوسط.

وقال بايدن اليوم الأربعاء في رسالة لكبار قادة الكونجرس الأمريكي “استهدفت الضربات تعطيل وعرقلة سلسلة هجمات ضد الولايات المتحدة وشركائنا، وردع إيران والجماعات المسلحة المدعومة منها عن شن أو دعم هجمات على أفراد ومنشآت أمريكية”.

أضاف بايدن “الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ إجراءات أخرى، حسب الضرورة والملاءمة، للتصدي لتهديدات أو هجمات أخرى”.

تعارض الجماعات المتحالفة مع إيران في العراق وسوريا الحملة الإسرائيلية في غزة وتحمّل الولايات المتحدة المسؤولية بسبب دعمها لإسرائيل.

وقال الجيش الأمريكي إن ضرباته في العراق قتلت على الأرجح “عددا من مقاتلي كتائب حزب الله” ودمرت منشآت تستخدمها الجماعة.

وقالت واشنطن أيضا إن إيران “ضالعة بشدة” في التخطيط لعمليات ضد السفن التجارية في البحر الأحمر.

وتنفي إيران ضلوعها في هجمات الحوثيين الذين يسيطرون على جزء كبير من اليمن بما في ذلك العاصمة صنعاء ويهاجمون منذ أكتوبر تشرين الأول سفنا تجارية يقولون إن لها صلات بإسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين في غزة.

ويقول مسؤولو الصحة في غزة التي تديرها حماس إن أكثر من 21 ألف شخص لاقوا حتفهم في الهجوم الإسرائيلي بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول على إسرائيل الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص.