بايدن: العالم كله "يحسد" اقتصاد الولايات المتحدة

أشاد الرئيس جو بايدن في خطابه عن “حال الاتحاد” بالاقتصاد الأميركي “المزدهر”، ودعا إلى زيادة الضرائب على الشركات وفرض ضريبة على أصحاب المليارات.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بايدن (81 عاما) المرشح لولاية رئاسية ثانية، إشادته في خطابه أمس الخميس بأدائه الاقتصادي، معتبرا أن العالم كله “يحسد” اقتصاد الولايات المتحدة.

وأضاف بايدن: “ورثت اقتصادا كان على حافة الانهيار”، في إشارة إلى جائحة كوفيد-19 التي أثرت إلى حد كبير على أكبر اقتصاد في العالم، مشيرا إلى أنه “تم استحداث 15 مليون فرصة عمل في 3 سنوات، وهذا رقم قياسي”.

كما أشار الرئيس الأميركي إلى أن “معدل البطالة هو الأدنى منذ 50 عاما”.

لكن الوكالة تشير إلى أن بايدن يقبع في مواجهة ناخبين قد لا تقنعهم هذه الأرقام بسبب استمرار ارتفاع الأسعار، وهو ما دفعه للتركيز على التحسن في إمكانية الحصول على مساكن.

وبينما يجري “ميديكير” -وهو نظام الرعاية الصحية للذين تزيد أعمارهم على 65 عاما في الولايات المتحدة- مفاوضات على أسعار بعض العلاجات، دعا الرئيس إلى خفض أسعار 500 دواء على مدى العقد المقبل لتوفير أموال دافعي الضرائب.

ودعا الرئيس الديمقراطي أيضا إلى زيادة معدل الضريبة على الشركات، وقال إنه يريد فرض ضرائب على أصحاب المليارات قد تصل نسبتها إلى 25%.

وقال بايدن: “حان الوقت لزيادة الحد الأدنى للضريبة على الشركات إلى 21% على الأقل، حتى تبدأ جميع الشركات الكبرى أخيرا في دفع حصتها”.