الجمعة 27 شعبان 1445 ﻫ - 8 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بايدن: العالم كله "يحسد" اقتصاد الولايات المتحدة

منذ 5 دقائق
جو بايدن

جو بايدن

A A A
طباعة المقال

أشاد الرئيس جو بايدن في خطابه عن “حال الاتحاد” بالاقتصاد الأميركي “المزدهر”، ودعا إلى زيادة الضرائب على الشركات وفرض ضريبة على أصحاب المليارات.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بايدن (81 عاما) المرشح لولاية رئاسية ثانية، إشادته في خطابه أمس الخميس بأدائه الاقتصادي، معتبرا أن العالم كله “يحسد” اقتصاد الولايات المتحدة.

وأضاف بايدن: “ورثت اقتصادا كان على حافة الانهيار”، في إشارة إلى جائحة كوفيد-19 التي أثرت إلى حد كبير على أكبر اقتصاد في العالم، مشيرا إلى أنه “تم استحداث 15 مليون فرصة عمل في 3 سنوات، وهذا رقم قياسي”.

كما أشار الرئيس الأميركي إلى أن “معدل البطالة هو الأدنى منذ 50 عاما”.

لكن الوكالة تشير إلى أن بايدن يقبع في مواجهة ناخبين قد لا تقنعهم هذه الأرقام بسبب استمرار ارتفاع الأسعار، وهو ما دفعه للتركيز على التحسن في إمكانية الحصول على مساكن.

وبينما يجري “ميديكير” -وهو نظام الرعاية الصحية للذين تزيد أعمارهم على 65 عاما في الولايات المتحدة- مفاوضات على أسعار بعض العلاجات، دعا الرئيس إلى خفض أسعار 500 دواء على مدى العقد المقبل لتوفير أموال دافعي الضرائب.

ودعا الرئيس الديمقراطي أيضا إلى زيادة معدل الضريبة على الشركات، وقال إنه يريد فرض ضرائب على أصحاب المليارات قد تصل نسبتها إلى 25%.

وقال بايدن: “حان الوقت لزيادة الحد الأدنى للضريبة على الشركات إلى 21% على الأقل، حتى تبدأ جميع الشركات الكبرى أخيرا في دفع حصتها”.

    المصدر :
  • الجزيرة

المزيد من أخبار العالم

ستاندرد اند بورز 500 وناسداك
عند الإغلاق.. وول ستريت تنزل عن قمم غير مسبوقة
روسيا وأوكرانيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
الصين وسويسرا تصران على مشاركة روسيا في القمة حول أوكرانيا
خريطة جنوب السودان
مسؤول أمريكي كبير: انتخابات جنوب السودان لن تحظى بالمصداقية ما لم يحدث تحرك عاجل

الأكثر قراءة

عناصر من حزب الله
إسرائيل تمهل حزب الله حتى هذا التاريخ.. إما الاتفاق وإما الحرب!
ناسا تحذر من عاصفة شمسية عنيفة قد تضرب الأرض
يوم قيامة الإنترنت.. ناسا تكشف تفاصيل خطيرة عن حدث قد يغير العالم في 2025
العميد احتياط في الجيش الإسرائيلي موشيه "تشيكو" تمير
تولى إعداد خطط لعملية برية في لبنان.. من هو العميد الإسرائيلي "موشيه تمير"!؟