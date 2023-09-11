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بايدن: العلاقات مع فيتام دخلت مرحلة جديدة

منذ 34 دقيقة
آخر تحديث: 11 - سبتمبر - 2023 9:14 صباحًا
جو بايدن

جو بايدن

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، إن علاقات بلاده مع فيتنام “دخلت مرحلة جديدة”.

وأضاف بايدن أمام منتدى اقتصادي خلال زيارة رسمية يقوم بها حاليا إلى فيتنام أن الدولتين توطدان تعاونهما في مجالات الحوسبة السحابية وأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.

اتفاق تاريخي

وأبرم الرئيس بايدن، الأحد، اتفاقات مع فيتنام تتعلق بأشباه الموصلات والمعادن في الوقت الذي رفعت فيه الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا الولايات المتحدة إلى أرفع مكانة دبلوماسية إلى جانب الصين وروسيا.

وتضغط الولايات المتحدة منذ أشهر من أجل رفع العلاقات إلى هذا المستوى لأنها ترى فيتنام دولة صناعية رئيسية بالنسبة للاستراتيجية الأمريكية الرامية لتأمين سلاسل التوريد العالمية من المخاطر المرتبطة بالصين.

أشار بايدن خلال الزيارة إلى الخطوات التي تُتخذ نحو تحسين العلاقات.

    المصدر :
  • رويترز

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