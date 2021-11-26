بايدن: المتحور الجديد يثبت ضرورة إيصال اللقاحات لكل دول العالم

دعا الرئيس الأميركي، جو بايدن الجمعة، الدول التي ستجتمع الأسبوع المقبل في مؤتمر منظمة التجارة العالمية إلى الموافقة على التنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات كورونا.

وشدد بايدن على أن المتحور الجنوب إفريقي الجديد “يثبت أكثر من أي وقت مضى”، ضرورة إيصال اللقاحات لكل دول العالم للقضاء على الجائحة.

وأضاف بايدن “يجب أن توضح الأخبار حول هذا البديل الجديد أكثر من أي وقت مضى لماذا لن ينتهي هذا الوباء حتى يكون لدينا لقاحات عالمية”. “هذا الخبر اليوم يؤكد على أهمية التحرك بسرعة.”

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية صنفت يوم الجمعة سلالة الفيروس التاجي الجديدة – التي أطلقت عليها اسم Omicron بعد حرف في الأبجدية اليونانية – “البديل المثير للقلق”.

كما دفعت المخاوف بشأن الانتشار المحتمل للمتغير الجديد العديد من البلدان ، بما في ذلك الولايات المتحدة ، إلى الإعلان عن قيود السفر يومي الخميس والجمعة للأشخاص من دول جنوب إفريقيا – وهي الخطوة التي وصفها وزير الصحة في جنوب إفريقيا بأنها “غير مبررة”.

يأتي ظهور Omicron قبل أيام فقط من اجتماع مسؤولي منظمة التجارة العالمية بالإضافة إلى 164 دولة عضو في 30 نوفمبر في جنيف.

وصلت مفاوضات منظمة التجارة العالمية إلى طريق مسدود بسبب اقتراح من الهند وجنوب إفريقيا بالتنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات وإمدادات COVID-19.

وقد عارض الاتحاد الأوروبي ، وكذلك المملكة المتحدة وسويسرا ، مثل هذه الخطوة.

حيث اتهمت الهند الدول المتقدمة “بمنع حصول الدول الفقيرة على اللقاحات” ، مما أدى إلى الوفيات. قال سفير سويسرا لدى منظمة التجارة العالمية ، ديدييه شامبوفي ، يوم الخميس ، إن بلاده منفتحة على التسوية لكنها ما زالت تعارض التنازل الكامل.

قال بايدن يوم الجمعة إن الولايات المتحدة تبرعت بلقاحات في جميع أنحاء العالم أكثر من جميع البلدان الأخرى مجتمعة ، بينما أعلنت علنًا دعمها لإعفاءات IP للقاحات COVID-19 في وقت سابق من هذا العام في خطوة رحب بها رئيس منظمة الصحة العالمية.

وجاء في بيان بايدن: “أدعو الدول التي ستتجمع الأسبوع المقبل في الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية لمواجهة التحدي الأمريكي للتنازل عن حماية الملكية الفكرية للقاحات COVID ، بحيث يمكن تصنيع هذه اللقاحات على مستوى العالم”.

لقد أيدت هذا الموقف في أبريل ؛ هذا الخبر اليوم يؤكد على أهمية التحرك بسرعة “.

في غضون ذلك ، قالت الولايات المتحدة إنها تخطط لمنع دخول معظم المسافرين غير الأمريكيين من جنوب إفريقيا وجنوب إفريقيا وبوتسوانا وزيمبابوي وناميبيا وليسوتو وإسواتيني ، المعروفة سابقًا باسم سوازيلاند ، وموزمبيق ومالاوي اعتبارًا من يوم الاثنين بسبب مخاوف بشأن Omicron. .

وقال بايدن: “كإجراء احترازي إلى أن نحصل على مزيد من المعلومات ، أطلب قيودًا إضافية على السفر الجوي من جنوب إفريقيا وسبع دول أخرى”.