بايدن الى فلوريدا السبت لتفقّد أضرار "إيداليا"‏

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنّه سيتوجّه إلى فلوريدا صباح السبت، بعد المرور المدمّر لإعصار إيداليا على أراضي ولاية أحد أشدّ خصومه السياسيّين، الحاكم الجمهوري رون ديسانتيس.
وقال بايدن خلال زيارة لمقرّ الوكالة الفدراليّة الأميركيّة المكلّفة الاستجابة للكوارث “سأتوجّه إلى فلوريدا صباح السبت”.
والرئيس الديموقراطي الذي تابع مرور هذا الإعصار من كثب، تحدّث الجمعة مرّة أخرى مع ديسانتيس.
وأعلن حاكم ولاية فلوريدا ديسانتيس ترشّحه لخوض الانتخابات الرئاسيّة المقبلة عام 2024 عن الحزب الجمهوري، في حين أنّ بايدن يسعى أيضًا من جهته إلى الفوز بولاية ثانية.
بالتالي فإنّ أيّ لقاء بين الرجُلين سيكون مشحونا جدّا من الناحية السياسيّة، خصوصا أنّ ديسانتيس ينتقد الرئيس الديموقراطي بشدّة في أيّ فرصة تتاح له.
في تشرين الأوّل (أكتوبر) 2022، تقابل الحاكم الجمهوري والرئيس الديموقراطي في ظروف مماثلة، عندما زار بايدن فلوريدا بعد مرور الإعصار إيان.
وتسبّب إعصار إيداليا بارتفاع قياسي لمستوى المياه وبفيضانات واسعة النطاق في فلوريدا، وواصل طريقه المدمّر على الساحل الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة في شكل عاصفة استوائيّة.
وسيستغرق الأمر وقتاً لتقييم الأضرار الناجمة من هذا الإعصار الذي حمل رياحاً تصل سرعتها إلى 215 كلم/ساعة وتسبّب في ارتفاع لمستويات المياه وصل إلى خمسة أمتار في بعض المناطق الساحليّة.