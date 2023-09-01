بايدن الى فلوريدا السبت لتفقّد أضرار "إيداليا"‏

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنّه سيتوجّه إلى ‏فلوريدا صباح السبت، بعد المرور المدمّر لإعصار إيداليا ‏على أراضي ولاية أحد أشدّ خصومه السياسيّين، الحاكم ‏الجمهوري رون ديسانتيس.‏

وقال بايدن خلال زيارة لمقرّ الوكالة الفدراليّة الأميركيّة ‏المكلّفة الاستجابة للكوارث “سأتوجّه إلى فلوريدا صباح ‏السبت”.‏

والرئيس الديموقراطي الذي تابع مرور هذا الإعصار من ‏كثب، تحدّث الجمعة مرّة أخرى مع ديسانتيس.‏

وأعلن حاكم ولاية فلوريدا ديسانتيس ترشّحه لخوض ‏الانتخابات الرئاسيّة المقبلة عام 2024 عن الحزب ‏الجمهوري، في حين أنّ بايدن يسعى أيضًا من جهته إلى الفوز ‏بولاية ثانية.‏

بالتالي فإنّ أيّ لقاء بين الرجُلين سيكون مشحونا جدّا من ‏الناحية السياسيّة، خصوصا أنّ ديسانتيس ينتقد الرئيس ‏الديموقراطي بشدّة في أيّ فرصة تتاح له.‏

في تشرين الأوّل (أكتوبر) 2022، تقابل الحاكم الجمهوري ‏والرئيس الديموقراطي في ظروف مماثلة، عندما زار بايدن ‏فلوريدا بعد مرور الإعصار إيان.‏

وتسبّب إعصار إيداليا بارتفاع قياسي لمستوى المياه ‏وبفيضانات واسعة النطاق في فلوريدا، وواصل طريقه المدمّر ‏على الساحل الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة في شكل ‏عاصفة استوائيّة.‏

وسيستغرق الأمر وقتاً لتقييم الأضرار الناجمة من هذا ‏الإعصار الذي حمل رياحاً تصل سرعتها إلى 215 كلم/ساعة ‏وتسبّب في ارتفاع لمستويات المياه وصل إلى خمسة أمتار في ‏بعض المناطق الساحليّة.‏