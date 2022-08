بايدن: انضمام فنلندا والسويد سيساعد على تعزيز ضمان الاستقرار العالمي

شدد الرئيس الأميركي جو بايدن على أن قرار فنلندا والسويد الانضمام إلى الناتو “يعتبر لحظة فاصلة بالنسبة لحلفنا”.

وأكد بايدن في تغريدة على حسابه في تويتر الثلاثاء أن انضمام فنلندا والسويد سيساعد على تعزيز ضمان الاستقرار العالمي.

Finland and Sweden's decision to join NATO is a watershed moment for our Alliance.

It will help ensure greater security and stability for our world.

— President Biden (@POTUS) August 9, 2022