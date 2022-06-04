بايدن “بأمان” بعد تحليق طائرة فوق منزل يقضي فيه عطلته

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن تم إجلاؤهما لفترة وجيزة من منزلهما الذي يقضيان به عطلة اليوم السبت بعد أن دخلت طائرة خاصة صغيرة بالخطأ المجال الجوي المحظور فوق ريهوبوث بيتش بولاية ديلاوير.

وقال المتحدث باسم الخدمة السرية الأمريكية أنتوني جوليلمي إن الطائرة تم إخراجها على الفور من المجال الجوي المحظور. وأضاف أنه سيتم سؤال الطيار الذي لم يتم الكشف عن هويته.

وقال “كشف تحقيق أولي أن الطيار لم يكن على القناة الإذاعية المناسبة، ولم يكن يتبع إشعار الطيارين الذي تم تقديمه، ولم يكن يتبع إرشادات الرحلة المنشورة”.

وتسبب الحادث، الذي وقع قبيل الساعة 1700 بتوقيت جرينتش، في حدوث ارتباك بوسط مدينة ريهوبوث بيتش في عطلة نهاية أسبوع مزدحمة، حيث كان الموكب الرئاسي يتحرك بسرعة في أنحاء المدينة قبل العودة إلى مقر إقامة بايدن.

وقال مسؤول في الخدمة السرية إنه تم اتخاذ إجراءات أمنية احترازية، لكن لم يكن هناك تهديد كبير للرئيس.

وتم نقل الرئيس وزوجته جيل بايدن لفترة وجيزة قبل أن يعودا إلى مقر إقامتهما في منتجع ريهوبوث الساحلي الذي يبعد حوالي مئتي كيلومتر شرق واشنطن.

وقال الجهاز الأمني السري الذي يتولى حماية المسؤولين الأميركيين في بيان “قبيل الساعة 13,00 (17,00 بتوقيت غرينتش)، دخلت طائرة خاصة المجال الجوي المحظور فوق ريهوبوث بعد أن دخلت، من طريق الخطأ، منطقة آمنة”.

واضاف “تمت مرافقة (الطائرة) على الفور” إلى خارج المجال الجوي المحظور.

وجاء أيضا في البيان أن “التحقيق الأولي يُظهر أن الطيار لم يكن يستخدم القناة الإذاعية الصحيحة (…) ولم يكن يحترم” تعليمات السلطات “ولم يكن يتابع المسار المعلن عنه”.

وختم البيان أن الجهاز السري “سيحقق مع الطيار”.