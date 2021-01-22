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بايدن: بسبب كورونا... نواجه أسوأ أزمة اقتصادية

22 - يناير - 2021
آخر تحديث: 22 - يناير - 2021 11:57 مساءً
الرئيس الأميركي جو بايدن

الرئيس الأميركي جو بايدن

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اعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن الأزمة الاقتصادية في بلاده تتفاقم بسبب جائحة كورونا، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات “حازمة وجريئة”.

ووقع الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة على قرارات تنفيذية لمواجهة تداعيات كورونا الاقتصادية، قائلاً: “إذا تحركنا اليوم سيعود اقتصاد أميركا قوياً. علينا أن نتصرف بشكل عاجل لإنقاذ الاقتصاد”.

كما أضاف: ” هناك أميركيون أصبحوا غير قادرين على إطعام أطفالهم”. وأشار إلى أن “قطاع التعليم في أميركا خسر أكثر من 600 ألف وظيفة”.

وشدد بايدن على أن “خطة إنقاذ أميركا تهدف لتوزيع مساعدات مالية على الأسر”، لافتاً إلى أن “الخطة ستخرج 12 مليون مواطن من دائرة الفقر”.

إلى ذلك أوضح أن “تأمين المسكن للأميركيين يساعد على مكافحة فيروس كورونا”، مؤكداً توفير منح للشركات الصغيرة لتجاوز تداعيات كورونا.

كما بيّن الرئيس الأميركي أن “على وزارة الزراعة العمل على مزايا لتقديم الغذاء للمحتاجين”.

واعتبر أن وباء كورونا سيسفر عن أكثر من 600 ألف وفاة في الولايات المتحدة، قائلاً إن “العدد الآن 400 الف وفاة، ويُتوقع أن يتجاوز 600 ألف إلى حد بعيد”، وذلك بحسب “العربية”.

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