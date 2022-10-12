بايدن: بوتين "عقلاني" لكنه أساء تقدير قدرته على غزو أوكرانيا

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن (الثلاثاء 11-10-2022)،عن اعتقاده بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “شخص عقلاني لكنه أساء تقدير قدرته على غزو أوكرانيا وقمع شعبها”.

وأضاف بايدن، خلال مقابلة مع CNN: “أعتقد أنه (بوتين) شخص عقلاني لكنه أخطأ بشكل كبير في الحسابات”، ووصف الأهداف التي قالها الرئيس الروسي، في خطاب غاضب بشأن الحرب على أوكرانيا عندما بدأها في فبراير/ شباط، بأنها “سخيفة وغير منطقية”.

وقال بايدن إن “بوتين اعتقد خطأً أن الأوكرانيين سوف يخضعون للغزو الروسي، وهو سوء تقدير تم دحضه من خلال المقاومة الشرسة داخل البلاد”، وأضاف أن الرئيس الروسي “كان يعتقد أنه سيتم الترحيب به بأذرع مفتوحة، وأنا أعتقد أنه أخطأ تماما في التقدير”.

وتحدث بايدن إلى تابر بعد ساعات قليلة من لقاء عبر الفيديو مع أعضاء مجموعة الدول الصناعية السبع، الذين سمعوا من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن الحاجة إلى تعزيز الدفاعات الجوية لبلاده وسط القصف الروسي الجديد.

وقال زيلينسكي، في الاجتماع إنه “يجب تكثيف الجهود المشتركة لإنشاء درع جوي لأوكرانيا” وسط وابل من صواريخ “كروز” الروسية وهجمات الطائرات بدون طيار.

وقال مسؤولو البيت الأبيض إن الولايات المتحدة مستعدة لزيادة تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية، بما في ذلك من خلال أنظمة الدفاع الصاروخي التي سارع بايدن بتسليمها خلال الصيف.

ومع ذلك، فإن الهجوم الجوي الروسي المكثف على العاصمة الأوكرانية كييف وعلى البنية التحتية المدنية يشير إلى أن بوتين قد يستخدم تكتيكات جديدة تهدف إلى ترويع الأوكرانيين مع اقتراب فصل الشتاء.

وفي الواقع، كان الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا الشهر الماضي ناجحا في استعادة الأراضي التي كانت تحت سيطرة الروس سابقا، بما في ذلك محاور النقل المهمة، وش