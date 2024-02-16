بايدن: "بوتين وعصاباته" تسببوا في وفاة نافالني

حمل الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة 16 فبراير/شباط 2024، نظيره الروسي فلاديمير بوتين المسؤولية عن وفاة أليكسي نافالني، قائلا إنه “لم تأخذه المفاجأة” بل “شعر بالغضب” بعد وفاة زعيم المعارضة الروسي.

وقال بايدن في البيت الأبيض بعدما أعلن مسؤولون في مصلحة السجون الروسية وفاة نافالني “لا نعرف بالضبط ماذا حدث، لكن ليس هناك شك في أن وفاة نافالني كانت نتيجة لشيء فعله بوتين وعصاباته”.

وأضاف “السلطات الروسية ستروي قصتها… لكن لا تنخدعوا، لا تنخدعوا، بوتين مسؤول عن وفاة نافالني”.

وذكر أنه “يفكر” في اتخاذ مزيد من الخطوات لفرض عقوبات على روسيا في أعقاب وفاة نافالني، مشيدا بزعيم المعارضة لوقوفه “بشجاعة” في وجه “فساد” و”عنف” حكومة بوتين.

ولا يزال البيت الأبيض يسعى للحصول على مزيد من المعلومات عن وفاة نافالني في مستعمرة عقابية روسية شمالي الدائرة القطبية الشمالية، حيث أُرسل إلى هناك قبل أقل من شهرين.

وكان نافالني (47 عاما) من أبرز منتقدي بوتين. وكان بايدن قد قال في تصريحات بعد لقائه مع بوتين في جنيف في يونيو حزيران 2021 إن وفاة نافالني سيترتب عليها عواقب مدمرة لبوتين.