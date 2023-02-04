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بايدن: تخلصنا من المنطاد الصيني بنجاح

منذ 16 دقيقة
الرئيس الأميركي جو بايدن

الرئيس الأميركي جو بايدن

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن (السبت 4-2-2023) إنه طلب من وزارة الدفاع الأمريكية (البتناغون) يوم الأربعاء إسقاط منطاد التجسس الصيني في أقرب وقت ممكن، وأشاد بمن فعلوا ذلك اليوم.

وأضاف بايدن للصحفيين “لقد نجحنا في التخلص منه، وأريد أن أثني على طيارينا الذين فعلوا ذلك”.

وكان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن قد أعلن في وقت سابق أن طائرة مقاتلة أسقطت المنطاد الصيني الذي كان يحلق فوق الولايات المتحدة منذ عدة أيام، ويشكل وجوده “انتهاكًا غير مقبول” للسيادة الأميركية.

وقال أوستن في بيان “بناء على أوامر من الرئيس جو بايدن، نجحت طائرة مقاتلة أميركية في إسقاط منطاد تجسس على ارتفاع عال تابع للصين، في المجال الجوي فوق ساحل كارولاينا الجنوبية”، مضيفا أن بايدن “يضع دائما سلامة الأميركيين أولوية مع الرد بفاعلية على انتهاك غير مقبول لسيادتنا”.

    المصدر :
  • رويترز

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