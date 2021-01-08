fbpx

برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

بايدن: ترمب شخص غير مؤهل للخدمة

منذ 42 دقيقة
جو بايدن

جو بايدن

A A A
طباعة المقال

لفت الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، أن “الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب شخص غير مؤهل للخدمة، لكن القرار حول مسألة عزله يعود الى الكونغرس الأميركي”.

واضاف: “الأمر لا يتعلق بعزل ترمب بل بكيفية الاستمرار في محاسبته على ما قام به، وأتفق مع ترمب في عدم حضوره مراسم التنصيب وذلك من الأمور القليلة التي أتفق معه فيها، وعند استلامي الرئاسة سأقدم مشروع قانون للهجرة وسوف أعمل على عكس قرارات ترمب في عدد من المجالات”.

ولفت الى أن “الذين اقتحموا الكونغرس عبارة عن بلطجية وإرهابيين محليين وقد تلقوا تشجيعا نشطا من ترمب”. وتوفي رجل شرطة، تعرض لإصابات فيما كان يواجه أنصار ترمب أثناء اقتحامهم مبنى الكابيتول، طبقاً لشرطة الكابيتول الأمريكية.

وأضافت الشرطة في بيان أن رجل الشرطة كان يواجه أعمال الشغب التي اندلعت أمس الأول الأربعاء وأصيب بينما “كان يشتبك جسدياً” مع المتظاهرين.
وعاد إلى مكتب كتيبته وأصيب بالإغماء وتوفي في المستشفى الليلة الماضية.

وسيتم التحقيق في وفاته من قبل فرع جرائم القتل في شرطة واشنطن بالإضافة إلى شرطة الكابيتول ومحققين اتحاديين.

    المزيد من أخبار العالم

    البيت الأبيض
    فريق عمل البيت الأبيض لمكافحة كورونا يحذر من سلالة جديدة محتملة
    المرشد الإيراني علي خامنئي
    “تويتر” يغلق حساب خامنئي الإنكليزي
    الملك سلمان بن عبد العزيز
    بالفيديو: الملك سلمان يتلقى لقاح كورونا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جوازات السفر
    إليكم أقوى جوازات السفر في العالم لعام 2021
    ذئب
    بالفيديو: بعد أن هاجم كلابه وحصانه… رجل يخنق ذئباً ضارياً بيديه العاريتين
    رائد فضاء
    “ضرائب” عمل رواد الفضاء… ضعف البصر وتلف الحمض النووي