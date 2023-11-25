بايدن: تطبيق شروط على المساعدات لإسرائيل "فكرة جديرة بالاهتمام"

اعترف الرئيس بايدن أمام منتقديه داخل الحزب الديمقراطي (الجمعة 24-11-2023) بأن الدعوات لوضع شروط محددة على المساعدات لإسرائيل هي “فكرة جديرة بالاهتمام” تزامناً مع الحرب الإسرائيلية ضد حماس في غزة.

وخلال مؤتمر صحفي بمناسبة إعلان الهدنة التي تستمر لأربعة أيام، مقابل الإفراج عن 50 رهينة احتجزتهم حماس، ألمح بايدن أيضًا إلى أن هذه الظروف يمكن أن تعرقل الدبلوماسية.

وقال بايدن: “أعتقد أن هذه فكرة جديرة بالاهتمام، لكنني لا أعتقد أنه لو بدأت بهذا، لكان من الممكن أن نصل إلى ما نحن عليه اليوم”.

ويتعرض الرئيس بايدن لضغوط هائلة من مجموعة متزايدة من الديمقراطيين المتتقدين لدعم الإدارة الأمريكية المتزايد لإسرائيل في الصراع، على الرغم من العدد المتزايد من الضحايا المدنيين في غزة.

السيناتور بيرني ساندرز كتب في مقال افتتاحي لصحيفة نيويورك تايمز نُشر يوم الأربعاء: “نهج الشيكات الفارغة يجب أن ينتهي”.

وأضاف: “يجب على الولايات المتحدة أن توضح أنه على الرغم من أننا أصدقاء لإسرائيل، إلا أن هناك شروطًا لهذه الصداقة، وأنه لا يمكننا أن نكون متواطئين في أعمال تنتهك القانون الدولي”.

وأدت الحرب في غزة إلى مقتل أكثر من 14 ألف فلسطيني، من بينهم أكثر من 4600 طفل، منذ أن بدأت مطلع الشهر الماضي، بحسب وزارة الصحة في غزة.

وقال بايدن إنه ضغط مراراً وتكراراً على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتجنب المخاطرة بحياة المدنيين في غزة.

وقال بايدن: “لقد شجعت نتنياهو على التركيز على محاولة تقليل عدد الضحايا بينما يحاول القضاء على حماس، وهو الاستخدام المشروع… لكن هذه مهمة صعبة.”

وتابع: “ولا أعرف كم من الوقت سيستغرق الأمر”. وأضاف: “آمل أنه بينما نمضي قدمًا، فإن بقية العالم العربي والمنطقة يضغطون أيضًا على جميع الأطراف لإبطاء هذا الأمر ووضع حد له في أسرع وقت ممكن”.

ودفع الديمقراطيون التقدميون إدارة بايدن إلى الدعوة إلى وقف طويل الأمد لإطلاق النار في الصراع، بحجة أن الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية تعرض الكثير من المدنيين الفلسطينيين للخطر. وقد انضم إليهم المئات من موظفي حملة بايدن السابقين وأثاروا انقسامًا في وزارة الخارجية.

وفي مقالته الافتتاحية هذا الأسبوع، وصف ساندرز الاستراتيجية الإسرائيلية بأنها تعتمد على “القصف العشوائي”.

وقال ساندرز في البيان: “يجب على حكومة نتنياهو، _أو على أمل أن تأتي حكومة إسرائيلية جديدة_، أن تفهم أنه لن يأتي قرش واحد إلى إسرائيل من الولايات المتحدة ما لم يكن هناك تغيير جوهري في مواقفهم العسكرية والسياسية”.

وتشترط الولايات المتحدة بالفعل أن تلتزم جميع الدول التي تتلقى مساعدات عسكرية، بموجب القانون، ويقول التقدميون إن هذا الإجراء تم تجاهله بالكامل في حالة إسرائيل.

وقالت النائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز (ديمقراطية من نيويورك) إن الولايات المتحدة تطبق شروطًا على “جميع الحلفاء الآخرين تقريبًا”، وأن ينبغي القيام بذلك أيضاً بالنسبة لإسرائيل.

وكتبت على موقع X: “تتحمل الولايات المتحدة مسؤولية قانونية وأخلاقية لضمان أن الموارد العامة لا تسهل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي”.