بايدن: جدري القردة لا يمثّل نفس مستوى القلق مثل وباء كوفيد

يراقب العالم بحذر تطورات انتشار فيروس “جدري القردة” الذي حطّ في دول مختلفة من العالم. اذ بعد اكتشاف الاصابات الأولى في دول أوروبية مثل بريطانيا والبرتغال واسبانيا والسويد، وسّع الفيروس رقعة انتشاره ليحطّ في قارات العالم كلها.

وتوقّعت منظمة الصحة العالمية رصد المزيد من حالات الإصابة بجدري القرود في الوقت الذي توسع فيه نطاق المراقبة في البلدان التي لا يوجد فيها المرض عادة.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إنه حتى يوم السبت، تم الإبلاغ عن 92 حالة مؤكدة و28 حالة يشتبه بإصابتها بجدري القرود من 12 دولة عضو لا يتوطن فيها الفيروس، مضيفةً أنها ستقدّم مزيدًا من الإرشادات والتوصيات في الأيام المقبلة للدول حول كيفية الحد من انتشاره.

في هذا الإطار، أعلن الرئيس الأميركي “جو بايدن” أنّ جدري القردة لا يمثّل نفس مستوى القلق مثل وباء كوفيد 19 الذي يواصل انتشاره في العالم منذ أكثر من سنتين.

وأشار الى أنّ بلاده لديها ما يكفي من اللقاحات للتعامل مع الفيروس الجديد.

وقد حطّ الفيروس في الأرجنتين، حيث رصدت وزارة الصحة الأرجنتينية ما يشتبه أنها حالة إصابة‭‭‭ ‬‬‬بمرض جدري القرود في “بوينس أيرس”، وسط تنامي القلق العالمي من تزايد الحالات في أوروبا وأماكن أخرى من العدوى الفيروسية الأكثر شيوعا في غرب ووسط إفريقيا..

وأفادت الوزارة بأنّ المريض المشتبه إصابته بجدري القرود من سكان مقاطعة “بوينس أيرس” ولديه أعراض متوافقة مع المرض، وكان قد سافر مؤخرا إلى إسبانيا. وأضافت الوزارة أن المريض في حالة جيدة ومعزول أثناء إجراء التحاليل.