بايدن: جماعة الحوثي "إرهابية" وسنرد عليها إذا واصلت سلوكها

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن (الجمعة 12-1-2024) قوات جماعة الحوثي اليمنية بأنها تنظيم إرهابي، وذلك بعد أن شنت طائرات حربية وسفن وغواصات أمريكية وبريطانية عشرات الضربات الجوية على أهداف في أنحاء اليمن أثناء الليل.

وقال بايدن إن واشنطن سترد على الحوثيين إذا واصلوا سلوكهم الذي وصفه بأنه مثير للغضب.

وكان المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي قد اكد في وقت سابق أن واشنطن لا تسعى إلى نزاع مع إيران رغم الضربات الأميركية والبريطانية على أهداف تابعة للحوثيين في اليمن، بينما قال الاتحاد الأوروبي إنه سيبحث في الأسبوع المقبل إرسال قوة بحرية أوروبية للمساعدة على حماية السفن في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين.

وقال كيربي إن أميركا تجري تقييما لأثر الضربات الجوية التي استهدفت قدرة جماعة الحوثي على تخزين وإطلاق وتوجيه الصواريخ والطائرات المسيّرة.

وأضاف كيربي “ما زلنا نجري تقييما للتأثيرات الفعلية على كل هذه الأهداف، هذا العمل مستمر، لذلك أعتقد أنه ستكون لدينا فكرة أفضل عن الضرر الذي حدث في الساعات المقبلة”.

وتقول لندن وواشنطن إن ضرباتهما الجوية في اليمن، الذي يسيطر الحوثيون على معظمه، كانت ردا على هجمات تشنها الحركة منذ شهور على السفن في البحر الأحمر، والتي يقول المقاتلون المتحالفون مع إيران إنها رد على الحرب المستمرة في غزة.

من جهتها، قالت جماعة الحوثي إن الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على الحركة لن تمر “دون رد ودون عقاب”.

وذكر المتحدث العسكري باسم الجماعة أن الضربات أسفرت عن مقتل خمسة مقاتلين وإصابة ستة آخرين، وأن الحوثيين سيواصلون منع مرور السفن في البحر الأحمر وبحر العرب.