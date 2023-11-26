بايدن: حل الدولتين هو الطريق الوحيد لضمان أمن الإسرائيليين والفلسطينيين

أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن -اليوم الأحد- عن أمله في أن تستمر الهدنة ذات الأربعة أيام في غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى “ما بعد غد” الاثنين، موعد انتهائها.

وقال الرئيس الأميركي -في خطاب في ماساشوستس- إن حركة حماس أفرجت عن طفلة أميركية تبلغ من العمر 4 أعوام كانت رهينة في غزة، مضيفا أنه يأمل أن يؤدي اتفاق الهدنة بين إسرائيل والحركة الفلسطينية إلى مواصلة تبادل المحتجزين، وإطلاق سراح مزيد من الأميركيين.

وأكد بايدن أن “عملية التبادل ناجحة وسأستمر بالعمل مع أمير قطر والرئيس المصري لضمان إخراج كافة المحتجزين، وهدفنا هو استمرار الهدنة من أجل دخول المساعدات وإطلاق سراح المحتجزين”.

وأضاف أن حل الدولتين هو الطريق الوحيد لضمان أمن الإسرائيليين والفلسطينيين.