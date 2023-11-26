بايدن: حماس أطلقت سراح رهينة أمريكية عمرها 4 أعوام

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأحد إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أطلقت سراح رهينة أمريكية تبلغ من العمر أربعة أعوام في غزة وأعادتها إلى إسرائيل في إطار الهدنة المؤقتة التي دخلت حيز التنفيذ يوم الجمعة.

وأضاف بايدن أن الرهينة أبيجيل إيدان شهدت مقتل والديها على يد مقاتلي حماس خلال هجوم الحركة على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول واحتُجزت رهينة منذ ذلك الحين.

وقال بايدن “ما تحملته (الطفلة) لا يمكن تصوره”.

وأضاف أنه سيتحدث في وقت لاحق اليوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

واتفقت إسرائيل وحماس على تبادل 50 رهينة من الذين تحتجزهم الحركة في غزة مقابل 150 من الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل خلال هدنة مدتها أربعة أيام.

وهذا أول توقف للصراع منذ اندلاعه قبل سبعة أسابيع.

وقال بايدن إنه يأمل أن تطلق حماس سراح رهائن أمريكيين آخرين. وأضاف أنه يرغب في تمديد وقف القتال ما دام يُطلق سراح رهائن.

وتابع “لن نتوقف عن العمل لحين إعادة جميع الرهائن إلى ذويهم”.