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بايدن: خطة التحفيز الاقتصادي كان نقطة تحول على طريق مواجهة كورونا

19 - مارس - 2021
الرئيس الأمريكي جو بايدن

الرئيس الأمريكي جو بايدن

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قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، إنّ أمريكا البلد الوحيد في العالم الذي يصبح دائماً أقوى بعد مواجهة أي أزمة.

وأكد أنّ الاستثمار في قطاع الدفاع كان مجدياً جداً في عملية تصنيع لقاحات كورونا، وشدد على المضي في عملهم لوقف عداد الوفيات جراء فيروس كورونا.

وشكر بايدن رجال العلم على ما فعلوه ويفعلونه للقضاء على الوباء، لافتاً إلى أنّ تمرير خطة التحفيز الاقتصادي كان نقطة تحول على طريق مواجهة كورونا.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن: نستطيع بناء الجدران والجيوش ولكن هذا لا يوقف زحف الفيروسات، وجهود القضاء على الفيروس يدعمها كل الأميركيين، والمواجهة مع فيروس كورونا صعبة لكننا على وشك الوصول إلى بداية النهاية.

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