بايدن: خطتي ستنتشل أميركا من أزمتين… ونحتاج لإجراءات عاجلة

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم أن الولايات المتحدة تواجه أزمة اقتصادية بسبب جائحة صحية ونحتاج لإجراءات عاجلة للخروج منها. وقال بايدن إن خطته “لإنقاذ أميركا ستنتشلنا من الأزمتين”.

ومنذ تسلمه مهامه الرئاسية، لطالما شدد بايدن على أن “خطة إنقاذ أميركا تهدف لتوزيع مساعدات مالية على الأسر” لافتاً إلى أن “الخطة ستخرج 12 مليون مواطن من دائرة الفقر”.

الرئيس الأميركي كان قد أوضح، بتصريحات سابقة، أن خطته التي يبلغ حجمها تريليوني دولار لمعالجة الآثار المدمرة لجائحة كورونا تحظى بدعم من الشركات والعمالة.

إلى ذلك أوضح أن “تأمين المسكن للأميركيين يساعد على مكافحة فيروس كورونا”، مؤكداً توفير منح للشركات الصغيرة لتجاوز تداعيات كورونا.

وألغى الرئيس الأميركي جو بايدن جميع تخفيضات الإنفاق التي اقترحها الرئيس السابق دونالد ترمب، قبل أيام من مغادرته البيت الأبيض، والبالغ حجمها 27 مليار دولار.

وكان ترمب قد أصدر 73 مقترحا لتخفيض الإنفاق، تطال جميع المؤسسات والهيئات الحكومية.

ومن جهة أخرى، دعا بايدن عشرة من الأعضاء الجمهوريين بالكونغرس للتوصل إلى اتفاق حول حجم حزمة التحفيز الاقتصادي التي يبلغ حجمها 1.9 تريليون دولار، التي رفضها الجمهوريون، واقترحوا تقليص الحزمة إلى 600 مليار دولار، لكن بايدن قال إنه ليس مستعداً للتراجع عن وضع خطة شاملة لمعالجة الأزمة الصحية العامة وتداعياتها الاقتصادية وذلك بحسب “العربية”.