الثلاثاء 11 محرم 1444 ﻫ - 9 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بايدن: سنبحث مع زعماء مجموعة السبع فرض مزيد من العقوبات على روسيا

4 - مايو - 2022
آخر تحديث: 4 - مايو - 2022 8:23 مساءً
الرئيس الأمريكي جو بايدن

الرئيس الأمريكي جو بايدن

A A A
طباعة المقال

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء إنه سيبحث مع الزعماء الآخرين لدول مجموعة السبع الكبرى هذا الأسبوع إمكان فرض مزيد من العقوبات على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.

وقال بايدن للصحفيين “نحن دائما منفتحون على فرض عقوبات إضافية”. جاء ذلك ردا على سؤال بشأن خطط الولايات المتحدة بعد أن اقترح الاتحاد الأوروبي مجموعة من أشد العقوبات صرامة على روسيا اليوم الأربعاء ومنها فرض حظر على واردات النفط الروسي.

وأضاف بايدن “سوف أتحدث مع أعضاء مجموعة الدول السبع هذا الأسبوع بشأن ما سنفعله أو ما لا نفعله”.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية اليوم الأربعاء إن روسيا كثفت هجومها على شرق أوكرانيا، بعد نحو عشرة أسابيع من الحرب التي أودت بحياة الآلاف وشردت الملايين ودمرت مدنا أوكرانية عدة.

كما كثفت روسيا ضرباتها على أهداف في شرق أوكرانيا، قائلة إنها تعمل على تدمير إمدادات الأسلحة الغربية، وأعلنت روسيا البيضاء، وهي حليف مقرب لموسكو، تدريبات عسكرية واسعة النطاق.

وشملت الإجراءات الجديدة للاتحاد الأوروبي، التي أعلنتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، فرض عقوبات على أكبر بنك في روسيا وحظر قنوات تلفزيونية روسية من موجات الأثير الأوروبية، وكذلك فرض حظر على النفط الخام في غضون ستة أشهر.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

البيت الأبيض
أول تعليق للبيت الأبيض على مداهمة منزل دونالد ترامب
جو بايدن
بايدن يصادق على انضمام فنلندا والسويد الى حلف "الناتو"
علم روسيا واميركا
موسكو تتهم الولايات المتحدة بالاستفزاز بالإعلان عن عملية تفتيش في روسيا

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه
وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي
موكب مولوي يتعرض لحادث سير... إليكم التفاصيل
مخيمات اللاجئين الفلسطينين في لبنان
اغتيال مسؤول فلسطيني في لبنان