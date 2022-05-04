بايدن: سنبحث مع زعماء مجموعة السبع فرض مزيد من العقوبات على روسيا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء إنه سيبحث مع الزعماء الآخرين لدول مجموعة السبع الكبرى هذا الأسبوع إمكان فرض مزيد من العقوبات على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.

وقال بايدن للصحفيين “نحن دائما منفتحون على فرض عقوبات إضافية”. جاء ذلك ردا على سؤال بشأن خطط الولايات المتحدة بعد أن اقترح الاتحاد الأوروبي مجموعة من أشد العقوبات صرامة على روسيا اليوم الأربعاء ومنها فرض حظر على واردات النفط الروسي.

وأضاف بايدن “سوف أتحدث مع أعضاء مجموعة الدول السبع هذا الأسبوع بشأن ما سنفعله أو ما لا نفعله”.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية اليوم الأربعاء إن روسيا كثفت هجومها على شرق أوكرانيا، بعد نحو عشرة أسابيع من الحرب التي أودت بحياة الآلاف وشردت الملايين ودمرت مدنا أوكرانية عدة.

كما كثفت روسيا ضرباتها على أهداف في شرق أوكرانيا، قائلة إنها تعمل على تدمير إمدادات الأسلحة الغربية، وأعلنت روسيا البيضاء، وهي حليف مقرب لموسكو، تدريبات عسكرية واسعة النطاق.

وشملت الإجراءات الجديدة للاتحاد الأوروبي، التي أعلنتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، فرض عقوبات على أكبر بنك في روسيا وحظر قنوات تلفزيونية روسية من موجات الأثير الأوروبية، وكذلك فرض حظر على النفط الخام في غضون ستة أشهر.