بايدن: سنستمر في مراقبة الأنشطة الإرهابية حول العالم

أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأحد، على الاستمرار في مراقبة الأنشطة الإرهابية حول العالم.

وشارك بايدن في مراسم إحياء الذكرى الحادية والعشرين، مقر وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، حيث أكد أنه “لن ننسى أبدا الأرواح الثمينة التي سرقت منا في 11 سبتمبر 2001”.

وشدد بايدن على أن “الولايات المتحدة لن تيأس ولن تستسلم في وجه من يريد إيذاءنا ومستمرون في مراقبة الأنشطة الإرهابية”.

وقال بايدن إن “العزم المستمر للشعب الأميركي ضد الذين يسعون لإلحاق الأذى بنا لم يتزعزع”، مؤكدا في الوقت ذاته أننا “يجب أن نستمر في المحافظة على ديمقراطيتنا التي سعى الإرهابيون لدفنها”.

وأضاف بايدن: “نحن أمة تستند على فكرة أنها أمة فريدة من نوعها والجميع متساوون فيها”.

وشكر وزير الدفاع لويد أوستن، في كلمته، عناصر القوات المسلحة على تضحياتهم وخدماتهم، مؤكدا أن الولايات المتحدة “تتذكر اليوم أرواح ضحايا هجمات 11 سبتمبر الإرهابية”.