بايدن: سنشتري 500 مليون جرعة من لقاح كورونا لتوزيعها على الدول الفقيرة

قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، أن بلاده ستشتري 500 مليون جرعة من اللقاح لتوزيعها على الدول الفقيرة، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستكون “ترسانة للقاحات كورونا مثلما كانت ترسانة الديمقراطية”،.

وأضاف في كلمته في القمة الافتراضية حول جائحة كورونا، أن الولايات المتحدة تقود العالم في مجال التبرع باللقاحات، مؤكدا دعمه منظومة “كوفاكس” كموزع رئيسي للمساعدات في مجال اللقاحات عبر العالم.

وأشار بايدن إلى أن مجموع تبرعات الولايات المتحدة باللقاحات ستصل إلى 1.1 مليار جرعة وسيتم إيصالها لمستحقيها في غضون عام.

وشدد الرئيس الأميركي على ضرورة “الاستعداد للجائحة المقبلة، لأن الجميع واثق بأن هناك جائحة مقبلة”.

وأكدن سفيرة واشنطن بالأمم المتحدة، ليندا توماس غرين، من جهتها، أن قمة كوفيد-19 “تهدف لتشارك الخبرات والسعي لتلقيح كل العالم”.

وتريد واشنطن أن يضع المجتمع الدولي هدفا بتلقيح 70 في المئة من الأشخاص بشكل كامل في كل بلد في غضون عام، حيث من المقرر أن يعلن الرئيس جو بايدن مضاعفة الولايات المتحدة مشترياتها من لقاحات شركة فايزر للتبرع بمليار جرعة لقاح إلى العالم.

وما زالت إفريقيا القارة الأكثر تأخرا في حملات التلقيح مع إعطائها 10 جرعات لكل 100 نسمة، أي 8 مرات أقل من المتوسط العالمي (77).

وهناك ثلاث دول لم تبدأ حملة التلقيح بعد هي بوروندي وإريتريا وكوريا الشمالية.