بايدن: سنضرب أهدافا مرتبطة بإيران مجددا "إذا لزم الأمر"

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن للصحفيين (الخميس 9-11-2023) إن الولايات المتحدة ستضرب أهدافا على صلة بالحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة له مجددا إذا لزم الأمر.

جاء ذلك بعد أن ضرب الجيش الأمريكي منشأة في سوريا في أعقاب موجة هجمات على القوات الأمريكية وقوات التحالف هناك وفي العراق.

وكان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن قد أعلن أن سلاح الجو الأميركي قصف الأربعاء “منشأة أسلحة” في شرق سوريا قال إنها “مرتبطة بإيران”. وقال أوستن في بيان إن “القوات العسكرية الأميركية نفذت ضربة دفاعا عن النفس ضد منشأة في شرقي سوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني وجماعات تابعة له”.

وأشار البيان إلى أن الضربة نفذتها طائرتان أميركيتان من طراز “إف-15″، وجاءت “ردا على الهجمات التي استهدفت القوات الأميركية” في العراق وسوريا في الآونة الأخيرة.

وقال وزير الدفاع الأميركي إن قواته جاهزة لاتخاذ إجراءات إضافية “دفاعا عن قواتنا ومنشآتنا، ونحث على عدم التصعيد”.

كما أفاد بيان وزارة الدفاع الأميركية أن واشنطن تسعى إلى إبلاغ إيران أنها تحمّلها المسؤولية عن الهجمات على القوات الأميركية، وأن واشنطن تتوقع من طهران اتخاذ إجراءات لحمل وكلائها على وقف تلك الهجمات.