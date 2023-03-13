بايدن: سنضمن لأستراليا بناء أسطول متطور من الغواصات النووية

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستضمن لأستراليا بناء أسطول متطور من الغواصات النووية.

وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيسي وزراء أستراليا أنتوني ألبانيزي وبريطانيا ريشي سوناك بقاعدة بحرية في كاليفورنيا الاثنين إن “غواصاتنا النووية تحمل سجلاً حافلاً من النجاحات”.

كما أضاف: “سنعمل على شراكات أخرى لتعزيز أسطول أستراليا الدفاعي”.

كذلك أردف أن “تحالف أوكوس سيعزز التنسيق بشأن الغواصات النووية مع بريطانيا وأستراليا”.

فيما لفت إلى أن “الشراكة مع لندن وكانبيرا لإنتاج غواصات نووية ستفتح وظائف كثيرة”.

من جهته وصف رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي شراء بلاده غواصات أميركية تعمل بالدفع النووي وانخراطها في مشروع لبناء جيل جديد من الغواصات بأنه “أكبر استثمار” عسكري في تاريخ أستراليا.

وقال ألبانيزي إن الاتفاق مع الولايات المتحدة وبريطانيا هو “أكبر استثمار” في القدرات الدفاعية لأستراليا في تاريخها.

يشار إلى أن بايدن وألبانيزي وسوناك التقوا بالقاعدة الواقعة في سان دييغو بعد 18 شهراً على تشكيل بلادهم تحالف “أوكوس”.