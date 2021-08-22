الأثنين 14 محرم 1443 ﻫ - 23 أغسطس 2021 |
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بايدن: سنعمل على إجلاء كافة الأميركيين الراغبين بالعودة للوطن

منذ ساعة واحدة
الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية

الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية

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قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن المدنيين في مطار كابول يواجهون خطر هجمات قد ينفذها تنظيم “داعش”.

وشدد على أن أميركا تواصل إحراز تقدم في عمليات الإجلاء من أفغانستان، قائلاً: “أجلينا 12 ألف شخص من كابل منذ 14 أغسطس.. وسنعمل على إجلاء كافة الأميركيين الراغبين بالعودة للوطن”.

وأقر بايدن، في كلمة تلفزيونية من البيت الأبيض حول الخروج الفوضوي من أفغانستان، بأن “إجلاء آلاف الأشخاص من كابل عملية قاسية ومؤلمة”، مشدداً على أن الإدارة الأميركية تعمل على “إعادة مواطنينا ورعايا حلفاء واشنطن”.

بايدن ذكّر بأن واشنطن قامت “بتفعيل الأسطول الاحتياطي من الطيران المدني في عمليات الإجلاء” من أفغانستان، مشيراً لوجود “حشود من المدنيين الأفغان حول مطار كابل” ينتظرون إجلاءهم.

وأوضح أن “مراكز العبور خارج أفغانستان تتيح مواقع آمنة لأميركا لاستكمال الفحوص الأمنية الخاصة بمن يتم إجلاؤهم”. كما كشف أن “طالبان تتعاون في تمديد مساحة المنطقة الآمنة حول مطار كابل”.

كما أعلن بايدن أنه لا يزال يخطط لإنهاء عمليات الإجلاء من أفغانستان بحلول 31 أغسطس، لكنه ترك الباب مفتوحاً أمام تمديد المهلة النهائية اذا لزم الأمر. وقال إنه “يأمل بأن لا نضطر الى التمديد”، لكنه أضاف “سنرى ما الذي بإمكاننا فعله” في حال طلب منه ذلك قادة أجانب.

في سياق آخر، أكد بايدن أن” الدعم الأميركي لأفغانستان سيتواصل” رغم الانسحاب العسكري من البلاد، مضيفاً أن “الوضع الأمني في أفغانستان يتغير بسرعة”.

كما أعلن الرئيس الأميركي تأييده لـ”فرض عقوبات على طالبان وفقاً للتطورات في أفغانستان”.

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