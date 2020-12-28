بايدن: سنقوم بإعادة بناء سياستنا الخارجية

أوضح الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، ان “فريقه عمل في ظروف صعبة في ظل جائحة كورونا”، شاكراً “أجهزة إنفاذ القانون في ناشفيل الذين ضحوا بأنفسهم بحماية حياة الأميركيين”.

ولفت بايدن الى انه “سيقوم بإعادة بناء سياستنا الخارجية وهذا من أكثر التحديات التي ستواجهها الإدارة المقبلة، وسندعم حقوق الإنسان ونحن بحاجة لاستعادة ثقة العالم الذي وجد طريقا للعمل دوننا، فلا يمكن للولايات المتحدة حل المشاكل لوحدها خصوصا في ما يتعلق بالتغيرات المناخية، ويجب أن نعمل على أساس الحزبين لحماية الشعب الأميركي من الهجمات السيبرانية الخبيثة”.

وقال: “نحن لا نحصل على كل المعلومات التي نحتاجها من الإدارة الحالية، ويجب تحديث منظومة الدفاع لمواجهة التحديات التي نواجهها، والعديد من وكالات الأمن القومي الأميركية أصابها ضرر كبير خلال حكم إدارة ترامب”.