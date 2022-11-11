الجمعة 17 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 11 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بايدن: سياسات جيدة للمناخ هي سياسات جيدة للاقتصاد

منذ 20 ثانية
الرئيس الأميركي جو بايدن - رويترز

الرئيس الأميركي جو بايدن - رويترز

A A A
طباعة المقال

ألقى الرئيس الأميركي “جو بايدن” كلمة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب27) في مصر، قائلًا إن أزمة المناخ العالمية تتعلق بالأمن البشري والأمن الاقتصادي.

وطمأن بايدن الوفود بأن الولايات المتحدة تتعامل مع التحدي على أساس أنه عاجل، واعتذر عن خروج بلاده المؤقت من اتفاقية باريس قبل مجيئه إلى السلطة.

وفي كلمته أمام المؤتمر، أشار الى أنّ التزامه بشأن المناخ ثابت وأن إدارته “تخصص أموالًا لتحقيق ما وعدت به فيما يتعلق بالمساءلة المناخية”.

وأضاف بايدن أن سياسة جيدة للمناخ هي سياسة جيدة للاقتصاد.

ومضى قائلا “يمكنني أن أقف هنا باعتباري رئيس الولايات المتحدة الأميركية، وأقول بثقة إن الولايات المتحدة الأميركية ستحقق أهدافها المتعلقة بالانبعاثات بحلول عام 2030”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي: محادثات تعويض أضرار تغيّر المناخ غير جاهزة لاتفاق تمويل جديد
منظمة أوبك
السعودية: أوبك+ ستظل حذرة بشأن الإنتاج
خارطة توضح الحدود بين إيطاليا وفرنسا
التوتر يتصاعد بين فرنسا وإيطاليا على خلفية ملف المهاجرين

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

دخل بريطانيا بطريقة غير شرعية.. والدان يستعرضان قصرًا بنياه من أموال ابنهما
رئيس مجلس ادارة شركة طيران الشرق الاوسط محمد الحوت
الحوت يكشف تفاصيل إصابة طائرة برصاصة طائشة أثناء هبوطها في بيروت
فيراري "شوماخر" تُباع بمبلغ خيالي في مزاد في سويسرا