بايدن: سياسات جيدة للمناخ هي سياسات جيدة للاقتصاد

ألقى الرئيس الأميركي “جو بايدن” كلمة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب27) في مصر، قائلًا إن أزمة المناخ العالمية تتعلق بالأمن البشري والأمن الاقتصادي.

وطمأن بايدن الوفود بأن الولايات المتحدة تتعامل مع التحدي على أساس أنه عاجل، واعتذر عن خروج بلاده المؤقت من اتفاقية باريس قبل مجيئه إلى السلطة.

وفي كلمته أمام المؤتمر، أشار الى أنّ التزامه بشأن المناخ ثابت وأن إدارته “تخصص أموالًا لتحقيق ما وعدت به فيما يتعلق بالمساءلة المناخية”.

وأضاف بايدن أن سياسة جيدة للمناخ هي سياسة جيدة للاقتصاد.

ومضى قائلا “يمكنني أن أقف هنا باعتباري رئيس الولايات المتحدة الأميركية، وأقول بثقة إن الولايات المتحدة الأميركية ستحقق أهدافها المتعلقة بالانبعاثات بحلول عام 2030”.