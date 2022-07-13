بايدن سيتجنب المصافحة خلال زيارته للمنطقة بسبب كوفيد

قال مسؤولون بالبيت الأبيض اليوم الأربعاء إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيسعى للحد من الاتصال المباشر، مثل المصافحة، خلال زيارته لإسرائيل والسعودية هذا الأسبوع بسبب خطر الإصابة بفيروس كورونا.

يأتي التحول الواضح في سياسة بايدن في الوقت الذي كان فيه البيت الأبيض يواجه تساؤلات حول ما إذا كان سيتم تصوير بايدن وهو يصافح أو يلتقي بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وغادر بايدن متوجها إلى إسرائيل في وقت متأخر من مساء الثلاثاء بعد أن أمضى جزءا النهار وبداية المساء في مصافحة العديد من الأشخاص خلال حدث بالحديقة الجنوبية للبيت الأبيض.

وكان بايدن قد وصف الحكومة السعودية بأنها “منبوذة” لدورها في مقتل جمال خاشقجي المعارض السياسي والصحفي في واشنطن بوست في 2018. ويلتقي على مضض بولي العهد، الذي تعتقد المخابرات الأمريكية أنه كان وراء جريمة القتل، خلال زيارته للسعودية.

وقال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي للصحفيين على متن طائرة الرئاسة “نحن في مرحلة الوباء الآن ونسعى لتقليل الاتصال المباشر وزيادة الالتزام بوضع الكمامات… لتقليل انتشار المرض”.

كما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير “نحاول تقليل الاتصال المباشر قدر الإمكان”.

ومن المقرر أن يعقد بايدن اجتماعا مع العاهل السعودي وولي عهده يوم الجمعة، لكن بايدن سعى في الأسابيع الأخيرة للتأكيد على الاجتماع مع مجموعة أوسع من زعماء الخليج.

وقالت جان بيير إنه لم يتم الترتيب لعقد مؤتمر صحفي خلال زيارة بايدن للسعودية.