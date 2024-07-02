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بايدن سيجري أول مقابلة تلفزيونية بعد المناظرة مع "أيه.بي.سي" نيوز

منذ 34 دقيقة
الرئيس الأمريكي جو بايدن

الرئيس الأمريكي جو بايدن (رويترز)

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قالت شبكة “أيه.بي.سي” نيوز اليوم الثلاثاء: “إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجري معها أول مقابلة تلفزيونية بعد المناظرة الرئاسية التي خاضها الأسبوع الماضي مع المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب”.

وتأتي المقابلة التي قالت “أيه.بي.سي” نيوز إنها ستبث منها مقتطفات يوم الجمعة في وقت يسعى فيه الرئيس إلى طمأنة الديمقراطيين بعد الأداء الذي لاقى انتقادات واسعة النطاق في المناظرة التي جرت يوم الخميس.

وسارعت الصحف الأمريكية الكبرى في تقييم المناظرة الرئاسية الأولى، لكن ما جاء فيها ربما يجدر على مساعدي الرئيس جو بايدن أن ينصحوه بعدم قرائته.

وكان أنصار الرئيس الأميركي جو بايدن يأملون أن تؤدي المناظرة التي جرت يوم الخميس إلى تبديد المخاوف من أن عمر الرجل البالغ 81 عاما لا يسمح له بشغل المنصب لولاية أخرى، لكن صوته الأجش وأداءه المتردد في بعض الأحيان ضد منافسه الجمهوري دونالد ترامب قادا للعكس.

فيما ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أن الرئيس السابق دونالد ترامب استمر في إطلاق مبالغاته وتضليلاته المعتادة، خاصة فيما يتعلق بالجريمة والهجرة، خلال المناظرة الرئاسية. ومع ذلك، أبرزت الصحيفة التناقض المذهل بين طاقة ترامب وحيويته وكفاح الرئيس جو بايدن لتوصيل نقاطه بطريقة موجزة ومفهومة.

وأشارت الصحيفة إلى أن بايدن عانى من صوت خشن وإلقاء غير متكافئ، حيث تهرب ترامب من العديد من الأسئلة المباشرة وأطلق سلسلة من الأكاذيب التي لم يتم التحقق منها من قبل المشرفين على المناظرة في المناظرة الرئاسية الأولى للانتخابات العامة لعام 2024.

    المصدر :
  • رويترز
  • سكاي نيوز

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