السبت 17 ذو الحجة 1443 ﻫ - 16 يوليو 2022 |
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بايدن سيعلن عن تمويل بقيمة مليار دولار للأمن الغذائي

منذ 9 دقائق
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كشف مسؤول كبير في الإدارة الأميركية أن الرئيس جو بايدن سيعلن اليوم السبت الواقع في 16 تموز، خلال قمة عربية تخصيص الولايات المتحدة مليار دولار في صورة مساعدات جديدة على المدى القريب والمدى البعيد للأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وركز بايدن، في المحطة الثانية من جولته الأولى في الشرق الأوسط بعد توليه سدة الرئاسة، على القمة المزمع عقدها مع ست دول خليجية تشكل مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق.

وقال المسؤول إن زعماء دول مجلس التعاون الخليجي سيلتزمون أيضا بتقديم ثلاثة مليارات دولار على مدار العامين المقبلين في مشروعات تتماشى مع شراكات الولايات المتحدة في البنية التحتية العالمية والاستثمار.

    المصدر :
  • رويترز

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