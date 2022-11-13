بايدن سيعمل على تحديد "الخطوط الحمر" مع الصين

أشار الرئيس الأميركي “جو بايدن” الى أنّه سيسعى إلى تحديد “الخطوط الحمر” في العلاقات مع بكين خلال محادثات سيجريها مع نظيره الصيني “شي جينبينغ”.

وأكد الرئيس الأميركي أنّ النجاح غير المتوقّع للديموقراطيّين في انتخابات منتصف الولاية وضعه في موقع أقوى لإجراء محادثات حاسمة مع نظيره الصيني الإثنين، على هامش قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا.

والعلاقات بين واشنطن وبكين متوترة على خلفية مروحة واسعة من القضايا، تتراوح بين التجارة وحقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ ووضعية تايوان المتمتعة بحكم ذاتي.

وتوقّع بايدن أن تكون المحادثات مع شي صريحة.

وقال الرئيس الأميركي: “أعرف شي جينبينغ، وهو يعرفني”، مضيفًا أنّهما دائمًا ما كانا يُجريان “محادثات صريحة”.

ويعرف الزعيمان بعضهما منذ أكثر من عقد من الزمن، منذ أن كان بايدن نائبًا للرئيس باراك أوباما، لكنّ الاثنين سيتقابلان وجهًا لوجه للمرّة الأولى منذ تسلّم بايدن منصب الرئاسة.

وأضاف بايدن: “لدينا القليل جدا من سوء الفهم. علينا فقط تحديد ما هي الخطوط الحُمر”.

إلى ذلك، ذكر مسؤولون في البيت الأبيض أنّ بايدن سيحضّ الصين على استخدام نفوذها لكبح جماح كوريا الشمالية التي أجرت عددًا قياسيا من تجارب إطلاق الصواريخ، بينما يتحدث مراقبون عن استعداد بيونغ يانغ لإجراء تجربة نووية ستكون السابعة في تاريخها.

وبالنسبة للمحادثات مع شي، شدّد بايدن على أن انتخابات منتصف الولاية وضعته في “موقف أقوى”.