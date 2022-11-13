الأحد 19 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 13 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بايدن سيعمل على تحديد "الخطوط الحمر" مع الصين

منذ 38 دقيقة
الصراع الصيني الأميركي (تعبيرية)

الصراع الصيني الأميركي (تعبيرية)

A A A
طباعة المقال

أشار الرئيس الأميركي “جو بايدن” الى أنّه سيسعى إلى تحديد “الخطوط الحمر” في العلاقات مع بكين خلال محادثات سيجريها مع نظيره الصيني “شي جينبينغ”.

وأكد الرئيس الأميركي أنّ النجاح غير المتوقّع للديموقراطيّين في انتخابات منتصف الولاية وضعه في موقع أقوى لإجراء محادثات حاسمة مع نظيره الصيني الإثنين، على هامش قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا.

والعلاقات بين واشنطن وبكين متوترة على خلفية مروحة واسعة من القضايا، تتراوح بين التجارة وحقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ ووضعية تايوان المتمتعة بحكم ذاتي.

وتوقّع بايدن أن تكون المحادثات مع شي صريحة.

وقال الرئيس الأميركي: “أعرف شي جينبينغ، وهو يعرفني”، مضيفًا أنّهما دائمًا ما كانا يُجريان “محادثات صريحة”.

ويعرف الزعيمان بعضهما منذ أكثر من عقد من الزمن، منذ أن كان بايدن نائبًا للرئيس باراك أوباما، لكنّ الاثنين سيتقابلان وجهًا لوجه للمرّة الأولى منذ تسلّم بايدن منصب الرئاسة.

وأضاف بايدن: “لدينا القليل جدا من سوء الفهم. علينا فقط تحديد ما هي الخطوط الحُمر”.

إلى ذلك، ذكر مسؤولون في البيت الأبيض أنّ بايدن سيحضّ الصين على استخدام نفوذها لكبح جماح كوريا الشمالية التي أجرت عددًا قياسيا من تجارب إطلاق الصواريخ، بينما يتحدث مراقبون عن استعداد بيونغ يانغ لإجراء تجربة نووية ستكون السابعة في تاريخها.

وبالنسبة للمحادثات مع شي، شدّد بايدن على أن انتخابات منتصف الولاية وضعته في “موقف أقوى”.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

المزيد من أخبار العالم

اجتماع مجموعة العشرين في إندونيسيا
مجموعة العشرين تطلق صندوقًا لمكافحة الأوبئة
صادرات الصين
رئيس وزراء الصين: الاقتصاد يمضي في اتجاه صعودي
رئيس وزراء بريطانيا "ريشي سوناك"
رئيس وزراء بريطانيا يتعهّد بـ "انتقاد" روسيا في قمة مجموعة العشرين

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

محمد صلاح وشيرين عبد الوهاب
في خطوة مثيرة للجدل.. محمد صلاح يلغي متابعة شيرين
حسام حبيب وشيرين
نحن لا ندعم المدمنين.. اعلامية تهاجم شيرين بعد عودتها لحسام حبيب
إحدى المقابر في مصر
أمر لا يصدق.. شاب مصري يفاجئ أهله بعد مرور شهر على دفنه!