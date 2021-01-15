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بايدن: سيكون هناك 100 مركز حكومي لتلقيح ملايين الأشخاص

15 - يناير - 2021
جو بايدن

جو بايدن

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أكد الرئيس الاميركي المنتخب جو بايدن ان “السياسات التي سيقوم باتباعها ستستغرق وقتا حتى تؤتي ثمارها عندما يتعلق الأمر بأعداد الإصابات بفيروس كورونا، وسيكون صريحاً فالأمور قد تسوء قبل أن تتحسن، وبدءًا من الشهر الأول في ولايته سيكون هناك 100 مركز حكومي لتلقيح ملايين الأشخاص، وسيقوم بتفعيل الصيدليات في أنحاء البلاد من أجل إيصال اللقاحات بشكل أكبر”.

ولفت بايدن الى ان “الحرس الوطني سوف يكون له دور في عملية توزيع اللقاحات، وسيقوم بإصدار أمر تنفيذي من أجل ارتداء الكمامة، ويجب مواجهة موجة التشكيك في اللقاح واعادة بناء الثقة به، فالجميع بحالة حرب مع فيروس كورونا”.

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