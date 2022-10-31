بايدن: شركات النفط تحقق "أرباحا مرتفعة لدرجة يصعب تصديقها"

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين شركات النفط والغاز إلى استخدام أرباحها القياسية لخفض التكاليف للأمريكيين وزيادة الإنتاج، أو دفع معدل ضرائب أعلى، في الوقت الذي يبذل فيه جهودا مضنية لكبح أسعار البنزين قبل أسبوع من إجراء انتخابات التجديد النصفي بالكونجرس.

وانتقد بايدن في تصريحات بالبيت الأبيض شركات النفط الكبرى التي تجني أرباحا كبيرة بينما يدفع الأمريكيون، الذين سئموا التضخم، الكثير من المال لملء سياراتهم بالوقود.

وقال إن قطاع النفط “لم يفِ بالتزامه بالاستثمار في الولايات المتحدة ودعم الشعب الأمريكي”، وأضاف أن الشركات لا تحقق “عائدا عادلا” فحسب، بل إنها تحقق “أرباحا مرتفعة لدرجة يصعب تصديقها”.