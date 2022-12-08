بايدن: شكراً للإمارات

شكر الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس 8/12/2022، الإمارات لدورها في عملية تبادل الموقوفين مع روسيا.

وقال بايدن في كلمة بمناسبة إتمام عملية تبادل موقوفين مع الولايات المتحدة، شملت نجمة كرة السلة الأميركية بريتني غراينر: “غراينر في طريق عودتها الآن من روسيا إلى الولايات المتحدة”.

وذكر البيت الأبيض في بيان أن: “الرئيس جو بايدن ونائبته كمالا هاريس تحدثا هاتفياً مع غراينر بعد إطلاق سراحها”.

من جانبها، أكدت الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إجراء عملية لتبادل موقوفين مع الولايات المتحدة.

وذكرت الخارجية‭ ‬الروسية في بيان، أنها أطلقت سراح غراينر مقابل إفراج الولايات المتحدة عن مواطنها فيكتور بوت.

وأُلقي القبض على غراينر، الفائزة مرتين بالميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية ونجمة الرابطة الوطنية لكرة السلة النسائية الأميركية، في منتصف فبراير، لدى وصولها للعب لفريق روسي بعد انتهاء موسم الرابطة الوطنية لكرة السلة النسائية.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد قال في آب الماضي، إن موسكو مستعدة لمناقشة تبادل السجناء مع واشنطن من خلال القنوات الدبلوماسية القائمة، غداة حكم بسجن غراينر 9 سنوات.