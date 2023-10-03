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بايدن شكر أمير قطر على التوسط في تحرير أمريكيين محتجزين بإيران

منذ 12 دقيقة
آخر تحديث: 3 - أكتوبر - 2023 10:50 مساءً
جو بايدن

جو بايدن

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قال الديوان الأميري الثلاثاء إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى اتصالا هاتفيا بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لشكره على وساطة تمخضت عن إطلاق سراح عدد من الأمريكيين كانوا محتجزين في إيران.

وأضاف الديوان الأميري في بيان “جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وأوجه دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وتبادل وجهات النظر حيال تطورات الأوضاع في المنطقة و المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.

وجاء في البيان أيضا أن بايدن أشاد “بدور قطر الفاعل والبناء على الساحة الدولية”.

وكانت وساطة قطر أسهمت الشهر الماضي في تحرير خمسة أمريكيين في إطار صفقة تبادل سجناء شملت إطلاق سراح خمسة إيرانيين محتجزين في الولايات المتحدة وتحويل ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة، في اتفاق نادر بين الخصمين القديمين.

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